唐山打人事件 中國最高檢：從重打擊涉黑犯罪

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（中央社台北14日電）河北省唐山市燒烤店近日發生的打人事件引起中國社會公憤，對此，最高檢昨天表示，對於涉黑涉惡等犯罪事件，當嚴則嚴、該捕即捕，依法追訴，從重打擊；中共紀委也強調治標更要治本。

綜合香港01、陸媒澎湃新聞報導，最高人民檢察院昨天召開黨組會，最高檢黨組書記、檢察長張軍表示，對危害國家安全、嚴重暴力、涉黑涉惡等犯罪特別是嚴重影響人民群眾安全感的犯罪，就要體現當嚴則嚴、該捕即捕，依法追訴、從重打擊。

張軍並表示，「掃黑除惡專項鬥爭轉入常態化開展必須落實抓實」。各級檢察機關對涉黑涉惡、地痞流氓故意鬧事、手段惡劣、傷害婦女兒童、老年人、殘障人士等以及具有其他惡劣情節的犯罪，必須堅決依法從嚴追訴、依法從嚴懲治。

此外，中共中央紀委國家監委微信公號昨天也評論唐山打人事件，表示「治標更要治本」。要堅持對各類違法犯罪零容忍，露頭就打，積極構建全方位、立體化防控體系。把守護群眾、關心群眾放在心上，落實在每時每刻，不能等出了問題才去關注和解決。

河北唐山市日前發生一起燒烤店圍毆事件，一名男子酒後搭訕女子被拒後，率眾毆打這名女子及其友人，涉案的9名嫌疑人已全部抓獲，目前已知，至少有5人有刑事案底。

此事引發中國輿論高度關注、全網肉搜，官媒先後發文要求嚴懲。河北省公安廳11日則通報，案件改由廊坊市公安局廣陽分局偵辦。

香港明報昨天的社評指出，唐山公安已拘捕嫌犯，但有關方面指示案件由另一個市的公檢機關處理，表面上是避嫌，但也令人懷疑，唐山公安機關有包庇黑幫之嫌。

社評表示，儘管北京方面去年宣布掃黑除惡取得勝利，但河北唐山市近日發生的黑幫調戲及毆打婦女一事，反映出中共20大需要探討打擊黑幫的新思維、新機制。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1110614