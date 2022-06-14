陸委會：台灣海峽是國際水域 非對岸擴張海域

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（中央社記者沈朋達台北14日電）針對中國大陸宣稱台灣海峽不是國際水域，大陸委員會今天表達嚴正立場表示，陸方的說法破壞台海現狀，升高區域緊張情勢。台灣海峽不是中共對台施壓、軍事擴張的海域。

陸委會14日透過書面方式表示，中華民國是主權國家，在所屬島嶼及其海空域享有主權、既有權利及管轄權；兩岸互不隸屬是事實、台灣更非中華人民共和國一部分。

陸委會表示，中共片面對台灣及台灣海峽宣稱的主張，企圖將「台灣內國化、海峽內海化」，完全違反國際法及台海事實現狀。「這是破壞台海現狀、進一步升高區域緊張的挑釁舉措，我方及國際社會不予承認、絕不接受」。

陸委會說，台灣海峽長期以來是維繫兩岸及區域和平穩定的海峽，不是中共對台武力施壓、地區軍事擴張與海事擴權的海域。

政府認為，台灣海峽是國際水域，屬於中華民國領海範圍以外的水域均適用國際法「公海自由」原則。「我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國等自由航行任務對促進區域和平穩定的助益」。

陸委會表示，國際及區域事務並非由北京當局專斷決定。正告對岸認清現實，切勿一再挑戰國際秩序、不斷威脅台灣安全及製造圖謀侵犯的藉口。政府將堅決反對，更將落實安全防衛與執法，堅定捍衛國家主權與台海和平。

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日前外媒引述消息報導，中國軍方近期多次向美方主張，台灣海峽並非國際水域，引起美國政府的擔憂。美國和其主要盟國認為台灣海峽大部分構成國際水域，美軍經常派遣艦艇通過台灣海峽，行使航行自由（freedom of navigation）

中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會中回應相關提問時說，「國際海洋法上根本沒有『國際水域』一說」，有關國家稱台灣海峽為國際水域，是操弄涉台議題，威脅中國主權安全。（編輯：邱國強）1110614