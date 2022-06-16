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中國北方高溫來襲 局部地區恐飆破40℃

2022/6/16 16:14
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（中央社台北16日電）中國南方遭遇暴雨；北方近日則遇高溫來襲，長江中下游以北的大部分地區都將出現高溫，持續時間長達8天以上，河南周邊最高氣溫或將超過40℃。

據北京新浪網、中新網、澎湃新聞等多家陸媒報導，從6月15日至22日，中國北方多地將出現持續性高溫，17日至18日為最強時段。

河北、河南、山東、湖北、江蘇、安徽、內蒙古、陝西、山西、寧夏、新疆、甘肅等12省區部分地區日最高氣溫可達35℃至38℃，局部可達40℃左右。

中國天氣網氣象分析師閔裕秋在中國天氣網刊文表示，此輪高溫呈現範圍廣、強度強、持續時間長的特點。

未來幾天北方受大陸高壓脊控制持續時間較長，天空晴朗，光照條件好，太陽輻射增溫迅猛。加上有暖氣流加強北上，也使得氣溫不斷飆升。

截至目前，中國各級市、縣共計508個高溫預警生效中，主要集中在河南、陝西、山西、內蒙古、安徽、山東、湖北、江蘇等地。

其中陝西省氣象台已發布高溫紅色預警，安徽省氣象台發布高溫橙色預警，山東省氣象台發布高溫橙色預警；河南各級市、縣發布的高溫橙色或紅色預警多達113個。

氣象專家提醒，河南這次高溫過程影響範圍廣、持續時間長、高溫強度大。例如，河南省會鄭州，未來7天高溫可能會「全勤」，今、明天更是將達40℃，為今年來首次升至40℃。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110616

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