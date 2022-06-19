北京疫情趨緩 深圳發現病例展開疫調

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（中央社台北19日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例27例（含確診與無症狀感染）。北京疫情趨緩，官方指出，酒吧疫情進入收尾階段；深圳出現社會面感染者，涉疫小區展開核酸檢測與疫調工作。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，18日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例36例。當中，本土病例5例，分別來自上海3例，內蒙古1例，遼寧1例；境外移入則有31例。

當天通報無症狀感染者123例，其中境外移入101例，本土病例22例。單日新增本土無症狀感染者以上海6例最多，內蒙古4例、北京則為1例。

北京染疫數大幅下降，昨天僅增加1例無症狀感染者。北京官方昨天指出，朝陽區三里屯的天堂超市酒吧聚集性疫情，傳播鏈條已基本阻斷，形勢持續向好，進入收尾階段。

上海昨天新增9例染疫，當中有2例為社會面發現的病例。據財新網統計，3月1日本輪疫情以來，減去無症狀感染者轉歸（指轉為有症狀者），上海累計感染者62萬7080例。

截至18日24時，現有確診病例897例（其中重症病例8例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5243例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬8801人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1560例（境外移入546例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬4599例（出院6萬3191例，死亡9393例），澳門特別行政區83例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110619