中國國務院任命李家超政府班底 陳茂波留任財長

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（中央社台北19日電）中國國務院任命香港特區第6屆政府主要官員，現任特首辦公室主任陳國基將出任政務司長；財政司長陳茂波原職留任。香港候任特首李家超和新一屆政府官員將於7月1日就職。

據新華社今天報導，依香港特別行政區基本法有關規定，按香港特別行政區第6任行政長官李家超的提名，國務院今天任命了香港特別行政區第6屆政府主要官員。

綜合星島日報、香港01等港媒報導，陳國基獲任命為政務司長，前創新科技局常任秘書長卓永興為政務司副司長。財政司長陳茂波原職留任，律政司長由前大律師公會主席林定國出任。鄧炳強為保安局長。

新一屆政府3位司長、3位副司長、15位局長、5位主要官員（警務處長、廉政專員、海關關長、入境處長、審計署長）和特首辦主任等28人，準備於下午現身政府總部。

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新華社公布名單如下。

任命陳國基為政務司長。任命陳茂波為財政司長。任命林定國為律政司長。任命卓永興為政務司副司長。任命黃偉綸為財政司副司長。任命張國鈞為律政司副司長。任命楊何蓓茵（女）為公務員事務局長。任命麥美娟（女）為民政及青年事務局長。任命鄧炳強為保安局長。任命曾國衛為政制及內地事務局長。任命盧寵茂為醫務衛生局長。任命許正宇為財經事務及庫務局長。任命蔡若蓮（女）為教育局長。任命甯漢豪（女）為發展局長。任命丘應樺為商務及經濟發展局長。任命何永賢（女）為房屋局長。任命林世雄為運輸及物流局長。任命孫玉菡為勞工及福利局長。任命謝展寰為環境及生態局長。任命孫東為創新科技及工業局長。任命楊潤雄為文化體育及旅遊局長。任命胡英明為廉政專員。任命林智遠為審計署長。任命蕭澤頤為警務處長。任命區嘉宏為入境事務處長。任命何珮珊（女）為海關關長。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110619