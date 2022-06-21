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中國研究揭國藥疫苗對Omicron變異株效用成疑

2022/6/21 15:26
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（中央社台北21日電）中國北京等地專家研究發現，只有不足一半參與研究的人，接種3劑中國國藥集團生產的疫苗後，對於Omicron變異株BA.4和BA.5等入侵能產生中和抗體。

中和抗體水平是評估疫苗是否有效的指標之一。

中國北京微生物學和流行病學研究所、山東省傳染病預防控制重點實驗室及河北醫科大學等專家，在國際醫學雜誌「刺胳針傳染病」（The Lancet Infectious Diseases）發表有關中國國藥集團生產的BBIBP-CorV疫苗的研究。

研究發現，參與研究的25人接種2劑BBIBP-CorV疫苗後，都難以檢測到針對Omicron變異株BA.2.12.1、BA.4和BA.5所產生的中和抗體，或者只能驗出最低限度的中和抗體。

當他們接種3劑BBIBP-CorV疫苗後，只有不足一半人可檢測到有中和抗體。

另外30名參與研究的人接種了2劑BBIBP-CorV疫苗，再接種由安徽智飛龍科馬生物研發的ZF2001疫苗作為加強劑，有多達一半人出現了中和抗體。

不過，研究沒有進一步討論接種國藥疫苗作為加強劑的效用，包含減少感染或死亡的效用。

中國是否能達到「動態清零」的目標，其中一個關鍵是要有足夠的人口比例接種疫苗，特別是有足夠比例的老人接種疫苗。但中國自行研發的疫苗，成效一直被質疑。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1110621

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