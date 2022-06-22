李克強視察河北 指示糧食供應充裕穩物價

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（中央社台北22日電）中國國務院總理李克強赴河北省視察時表示，糧食供應充裕對穩物價至關重要，保持經濟運行在合理區間，兩個重要指標是穩就業、穩物價，糧食和能源是穩物價的基本支撐。

據官媒新華社21日下午10時刊發報導，李克強在河北省委書記倪岳峰、河北省長王正譜陪同下，赴高碑店、涿州視察，他於期間作上述表示。

李克強表示，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，實施好穩經濟各項政策，搶抓農時做好夏收夏種，保障能源供應迎峰度夏，為穩物價保民生、穩定經濟大盤提供堅實支撐。

他說，中國糧食供應是充裕的，對穩物價至關重要。保持經濟運行在合理區間，兩個重要指標是穩就業、穩物價，糧食和能源是穩物價的基本支撐。近年來貨幣政策穩健，沒有超發貨幣，目前貨幣政策主要指標在正常區間，也是為了防通脹，為應對新挑戰靈活實施貨幣政策留下空間。

李克強聽取河北省能源保供匯報。

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他說，發展是解決一切問題的基礎和關鍵，現在正是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。

他強調，中國是世界貿易的貢獻者、受益者，國際能源市場穩定對各國都有利，用好中國以煤為主的能源資源稟賦，有利於增強自身能源保障能力，也有利於世界能源價格和國際產業鏈、供應鏈穩定。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110622