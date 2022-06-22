更多編輯台推薦新聞：
莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知
生活

莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑副作用為何？染疫多久可施打？家長須知

影片／勇士封王遊行柯瑞攜MVP獎盃參加 上萬人擠爆舊金山街頭
運動

影片／勇士封王遊行柯瑞攜MVP獎盃參加 上萬人擠爆舊金山街頭

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光
政治

東吳大學音樂系大四生自製地圖 解放軍基地設施全看光

雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定
生活

雪柔．頌德絲獲唐獎法治獎 推動亞太地區立憲工程受肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

李克強視察河北 指示糧食供應充裕穩物價

2022/6/22 11:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中國國務院總理李克強赴河北省視察時表示，糧食供應充裕對穩物價至關重要，保持經濟運行在合理區間，兩個重要指標是穩就業、穩物價，糧食和能源是穩物價的基本支撐。

據官媒新華社21日下午10時刊發報導，李克強在河北省委書記倪岳峰、河北省長王正譜陪同下，赴高碑店、涿州視察，他於期間作上述表示。

李克強表示，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，實施好穩經濟各項政策，搶抓農時做好夏收夏種，保障能源供應迎峰度夏，為穩物價保民生、穩定經濟大盤提供堅實支撐。

他說，中國糧食供應是充裕的，對穩物價至關重要。保持經濟運行在合理區間，兩個重要指標是穩就業、穩物價，糧食和能源是穩物價的基本支撐。近年來貨幣政策穩健，沒有超發貨幣，目前貨幣政策主要指標在正常區間，也是為了防通脹，為應對新挑戰靈活實施貨幣政策留下空間。

李克強聽取河北省能源保供匯報。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他說，發展是解決一切問題的基礎和關鍵，現在正是迎峰度夏關鍵時期，要釋放煤炭先進產能、能開盡開，落實長協煤供應，進一步加強電力保供，堅決防止拉閘限電，保障經濟運行和基本民生。

他強調，中國是世界貿易的貢獻者、受益者，國際能源市場穩定對各國都有利，用好中國以煤為主的能源資源稟賦，有利於增強自身能源保障能力，也有利於世界能源價格和國際產業鏈、供應鏈穩定。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110622

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族