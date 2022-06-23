北京經開區增3例感染者 深圳收緊出行防控要求

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（中央社台北23日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例31例（含確診與無症狀感染）。北京出現3例社會面感染，均在經開區，當地展開核酸檢測；深圳出現零星染疫案例，當地收緊出行防控要求。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，22日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例48例。當中，本土病例13例，分別來自上海9例，北京3例，內蒙古1例；境外移入則有35例。

當天通報無症狀感染者87例，其中境外移入69例，本土病例18例。單日新增本土無症狀感染者以吉林7例最多，遼寧5例、廣東3例、廣西3例。

北京昨天新增3例本土染疫者，均在經開區，都是社會面感染者，包含1名8歲學生，以及2名購物中心工作人員。當地決定展開3天核酸篩查，經開區非民生保障類經營場所一律暫停開放。

上海昨天新增9例本土染疫者，社會面沒有發現感染者。儘管上海疫情趨緩、連日穩定，但上海多區在這週六將展開全員核酸篩查，已發布通知的有長寧區、浦東區。

值得注意的是，深圳收緊出行防控要求。深圳昨天新增染疫3例，近期當地出現零星疫情。

深圳官方宣布，從24日零時開始，進入全市交通場站（機場、火車站、汽車站、客運碼頭、地鐵站）、乘坐公共交通工具（地鐵、公共汽車、計程車、網約車）、進入公共密閉空間等，須憑48小時核酸檢測陰性證明或當日（24小時內）核酸採樣憑證。

在此之前2個月，深圳一直執行的是4月6日的通告，也就是「72小時核酸陰性證明」。這意味深圳收緊出行防控政策。

截至22日24時，現有確診病例717例（其中重症病例4例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5397例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬5503人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1262例（境外移入531例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬5510例（出院6萬3399例，死亡9397例），澳門特別行政區107例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110623