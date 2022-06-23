封城衝擊國際貿易 上海前5個月外貿總值年減2.8%
2022/6/23 16:18
（中央社記者吳柏緯上海23日電）上海封城2個月，對於外貿的影響反映在數字上。根據上海海關發布，今年前5個月，上海市進出口總值人民幣1.5兆元，較去年同期下降2.8%。其中，外商投資企業進出口額年減3.1%。
上海海關今天發布進出口相關統計數據，今年前5個月，上海市進出口總值達到人民幣1.5兆元（約新台幣6.6兆元），年減2.8%。
若將進口與出口分別統計，出口總額為5890億元，年增1.6%；進口總額9140億元，年減5.4%。貿易逆差為3250億元。
封城對於進出口貿易造成的影響，同樣反映在外商投資決策相關數據。資料顯示，今年前5個月，外商投資企業進出口總值為9263.2億元，年減3.1%，占同期上海市進出口總值61.6%。其中，出口3308億元，年減1.5%；進口5955.2億元，年減4%。
民營企業的進出口總值4279.9億元，年增2.5%，然而國有企業進出口總值1474.8億元，年減13.8%。
進一步分析產品類別，這份統計數據顯示，今年前5個月，出口機電產品總值3861億元，年減2.7%，占同期全市出口總值65.6%；然而汽車、手機出口大幅成長，汽車出口總值335.3億元，年增98.9%、手機出口總值235.8億元，年增129.7%。（編輯：李雅雯）1110623
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