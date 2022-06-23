大陸禁竹莢魚 陸委會：聯繫管道暢通盼提供證據

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對於中國大陸指從台灣竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停廠商進口一週，陸委會副主委李麗珍23日在記者會上表示，陸方作法應有科學依據，兩岸聯繫管道暢通，對岸應提供證據資料。中央社記者沈朋達攝 111年6月23日

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（中央社記者沈朋達台北23日電）針對中國大陸指從台灣竹莢魚包裝驗出COVID-19病毒，暫停廠商進口一週，陸委會副主委李麗珍表示，陸方作法應有科學依據，兩岸聯繫管道暢通，希望陸方提供證據資料。

李麗珍23日在大陸委員會例行記者會回應相關提問時，作上述表示。

她說，這是陸方繼10日稱從台灣某廠商白帶魚檢出病毒後，再一次祭出禁令，農委會與食藥署對此已有說明。

李麗珍說，目前只有中國大陸會對進口冷凍水產品的外包裝檢驗有無COVID-19病毒，並從許多國家的產品中檢出陽性，讓這項議題備受國際關注。

她說，政府和這些國家的意見一致，認為檢驗檢疫措施必須根據科學原理和國際合作的重要性，希望陸方的分析方法與國際指引一致。

李麗珍也表示，兩岸的農產品檢驗檢疫協議和食安協議等聯繫管道都暢通，希望陸方無論透過何種管道，都能提供台灣相關檢疫和禁令的證據與資料。（編輯：李雅雯）1110623