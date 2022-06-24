中國清零防疫如打地鼠 北京上海趨緩港澳復燃

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（中央社台北24日電）中國官方今天通報，31個省市及自治區的COVID-19新增病例（含確診與無症狀感染者）共143例，先前疫情嚴峻的北京及上海僅新增零星染疫數，但未納入31省市統計的港澳特區則復燃。

據中國國家衛健委上午通報，23日零時至24時，37例新增確診病例中，境外輸入占19例，本土新增方面，內蒙古14例，上海2例，北京與廣東各1例。

至於無症狀感染者新增106例當中，境外輸入占80例，本土26例，分別是吉林省8例，遼寧省7例，廣東與廣西省各4例，北京市2例，上海市1例。遼寧7例全部都集中在與北韓交界的丹東市。

香港01昨天報導，丹東因4月底北韓爆發疫情而封城至今已逾60天，當地衍生的次生災難，不下於先前爆發大規模染疫而封城達2個多月的上海。

報導說，民眾統計，丹東的高鐵和快遞已停擺超過90天，期間全員核酸檢測超過40次，甚至有獨居老人因封控而病死家中，20多天後才被發現已往生。

更有高齡長者抱怨，封城已經把丹東的經濟封垮，「上大學成績好點的（年輕人），誰還回這個死地方」。

此外，從衛健委的通報可知，經貿重鎮上海與近期因天堂超市酒吧群聚導致染疫驟增的首都北京，目前看似疫情已漸漸平息，但未列入31個省市統計的港澳兩個特區疫情復燃，凸顯中國堅持清零防疫如打地鼠根本罔效。

香港01今天報導，香港已連續9天新增染疫數破千，23日新增1650例，而屯門卓爾居海港酒家更爆發群聚感染，涵蓋7個家庭共27人，染上變種病毒BA.2.12.1。

於此同時，就在7月1日香港主權移交25週年前夕，各方紛紛揣測中共領導人習近平屆時是否訪港之際，01報導說，港府高層包括政制及內地事務局長曾國衞、特首辦主任陳國基、發展局常秘劉俊傑，相繼通報確診。

澳門方面，澳門日報今天報導，疫情來勢洶洶，自6月18日以來，累計新增病例破百達110例，目前還找不到染疫的源頭，當局已下令全面禁止餐廳內用。

6月19日，澳門新增病例31例，終結251天的零染疫，當地疫情隨即迅速蔓延。

據衛健委通報，截至6月23日24時，累計中國31個省市死亡病例共5226例，累計報告確診病例22萬5434例。

港澳方面，累計香港特別行政區通報確診33萬5791例（出院6萬3466例，死亡9398例），澳門特別行政區115例（出院83例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110624