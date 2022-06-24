房市不振 中國22城首輪土地拍賣成交年減逾5成

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（中央社台北24日電）中國今年第一輪22城集中供地已全部完成，土地拍賣共成交人民幣4969億元（約新台幣2.2兆元），比去年首輪大減逾5成，城市供地面積也明顯減少，主因是房市不振，房企拿地意願低。

綜合中新網、券商中國報導，中國指數研究院統計顯示，本輪22城共計推出住宅用地469宗，供應建設用地面積2135萬平方公尺，推出規劃建設面積4713萬平方公尺。最終成交397宗，成交規劃建築面積3907萬平方公尺，首輪共計成交出讓金4969億元。

與2021年首輪土拍1兆467億元相比，今年成交金額大減逾50%。

22城首輪供地面積也大減，建設用地面積減少58.5%，規劃建築面積減少58.7%。

有分析認為，房地產市場下行和房企資金緊張成為重點城市縮減供地規模的最主要原因。市場下行影響房企銷售回款，也影響房企拿地積極性，為防止出現大量流拍，大部分城市主動減少供地規模。

此外，首輪拿地企業仍以公家的央國企、地方平台公司為主。北京、深圳、廈門、重慶等城，央國企拿地宗數占50%以上，其中南京甚至超過9成。

天津、無錫、武漢、寧波、福州、蘇州、廣州、成都等城市，地方平台拿地宗數均超過5成；無錫、天津、蘇州超過7成。

相形之下，民間企業積極性明顯不足，南京、深圳、蘇州沒有民企拿地；北京、廈門、廣州、寧波、天津僅在1成左右；民企拿地占比超過50%的只有合肥。

中指研究院預估，下半年土拍規則將繼續放寬，降門檻、降地價、提利潤，以提升企業拿地意願。

中國22城集中供地始於2021年，這22個城市是指北上廣深4個一線城市，以及南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、瀋陽、寧波、長春、天津、無錫等18個二線城市。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110624