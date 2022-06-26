梁兆基：政經風波傷港形象 惟市場未向中資傾斜

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（中央社台北26日電）香港總商會總裁梁兆基表示，過去連串政經風波對香港形象造成很大打擊，但他認為，市場保持開放，「沒有明顯向中資傾斜」，即使企業因中美政治衝突需要分散投資，經濟不會受損。

據香港電台今天報導，梁兆基表示，過去一連串政經風波對香港形象和聲譽有很大打擊，但經商環境沒有太大改變，企業沒有出現明顯撤資或者其他行動撤離香港。

梁兆基進一步肯定香港經商環境基本保持良好狀況，例如市場保持開放，「沒有明顯向中資傾斜」。

他認為，不過在中美政治衝突下，出現一些過往不可能在香港發生的經濟制裁，令企業需要分散營運或者投資。他相信，即使中美持續衝突和出現歐美圍堵，香港仍可發揮功能，香港整體經濟不會受損。

香港7月1日將舉行回歸25週年活動，梁兆基在一個電台節目上表示，回歸25年，商界最滿意的是落實「基本法」保障經濟制度沒有任何變質，維持資本主義和市場經濟，發揮「一國兩制」特色。

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他提到，香港金融制度能夠保住和穩定很重要，如果金融體系出問題，經濟肯定會崩潰，過去25年出現亞洲金融風暴、世界金融海嘯和COVID-19疫情等衝擊，香港金融制度依然穩健，財金官員的表現值得肯定，相關監管制度完善，達到世界水平甚至有過之而無不及。

此外，他提醒與其他城市相比，香港沒有明顯的產業政策，由於經濟需要很多產業去支持其他人口的收入，在這方面香港不及如新加坡等城市。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110626