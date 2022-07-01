習近平南下慶七一 安徽染疫猛增港澳疫情燒不停

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（中央社台北1日電）中共領導人習近平南下慶七一，中港澳疫情加劇。中國媒體報導，安徽省感染者猛增。雖然習近平叮囑港澳特首毫不放鬆防控疫情，但香港仍連兩天新增病例破2千，澳門這波累計已達572例。

中國衛健委上午通報，6月30日零時至24時，中國境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增病例（含確診與無症狀感染者）245例。

其中新增確診37例，包括本土12例，分別是安徽省9例、山東省2例與江蘇省1例，境外移入25例，新增無症狀感染者208例，包括本土151例，分別是安徽省98例、江蘇省25例、山東11例等，境外移入57例。

衛健委通報，截至6月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5675例。

北京與上海疫情平息後，安徽疫情升溫。中國「界面新聞」報導，安徽省泗縣本土疫情經歷3輪核酸篩查後，新發現感染者數量「猛增」。

截至目前，這波疫情泗縣累計已發現感染者136例，並且已外溢至省會合肥市瑤海區、肥西縣和蜀山區等，泗縣防疫指揮部6月28日晚已下令全縣實施封控管理，除核酸檢測，所有人員必須足不出戶，不出家門。

安徽的疫情目前不只擴及江蘇省，與江蘇交界的山東省也通報新增確診及無症狀感染者。

中國媒體大眾網報導，山東省通報的13個新增病例都集中在青島市，基因測序顯示都是變異株Omicron的分支BA.2，來自於進口冷凍貨物包裝表面，病毒汙染樣本基因測序結果高度同源。

另據「香港01」報導，香港疫情反彈，連續兩天新增確診破2000例，6月30日新增2358例，創4月9日以來新高，並通報2宗死亡病例。

尤其感染Omicron變種BA.4或BA.5的個案續增，估計有28個疑似新增病例，而且有9個還找不到感染源。

中國衛健委通報，截至6月30日24時，累計香港特別行政區通報確診病例33萬8065例，出院6萬3964，死亡9401例。

「澳門日報」報導，澳門這波疫情邁入第14天，染疫人數仍不斷增加，6月29日新增88個病例，累計572例。

澳門衛生局傳染病防控處長梁亦好說，88例新增病例，48例在社區另40例在管控中發現，累計572人中，包括女性328人男性244人，年齡介於8個月至100歲。當中180人有症狀屬確診患者，392人列為無症狀感染者。

澳門疫情嚴峻，報導說，當局執行兩天一檢的普篩，核酸檢測站大排長龍，排隊等候檢測的民眾暴露於艷陽高照的高溫曝曬，之後又經歷滂沱大雨來襲怨聲載道，現場秩序大亂，兩天一檢普篩當局趕緊喊停。

回顧香港始於今年初的第5波疫情，當時香港市民也是冒雨大排長龍做核酸檢測，疫情一發不可收拾。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110701