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政治趨陸化 香港官員討論習近平講話精神

2022/7/4 14:33
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（中央社記者張謙香港4日電）香港新一屆政府主要官員3日舉行內部會議，在行政長官（特首）李家超的帶領下，討論了中國國家主席習近平對香港所提的4點希望。

習近平6月30日及7月1日訪港，出席慶祝香港主權移交25週年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，他在儀式上致辭時，對香港提出4點希望，一是著力提高治理水準，二是不斷增強發展動能，三是切實排解民生憂難，四是共同維護和諧穩定。

李家超和新一屆政府主要官員今天首日到政府總部上班，政務司副司長卓永興向媒體說，3日與特首開了兩個半小時會議，討論一些重要事項，包括如何正確理解及落實習近平提到的4點希望。

在「七一」之後，李家超連續3天在其官方中國社群平台微博留言，表達對一些問題的看法及交代當天行程。

他3日在留言中提到，新一屆政府舉行了第一次內部會議，他在會議中強調兩點，一是把習近平提出的「4點希望」作為新一屆特區政府施政的大方向，以及要求各司、局長要獨當一面，高效處理自己政策範疇內的事，並且負起責任。（編輯：陳沛冰）1110704

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