釣魚台風波 中國控日右翼漁船一再入侵「領海」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北5日電）中國海警船今天再駛入釣魚台列嶼海域，引發日本抗議。中國外交部發言人趙立堅對此稱，日本右翼漁船近期一再入侵「領海」，海警船執法是正當舉措。

中國官媒人民日報App報導，趙立堅今天在外交部例行記者會中回答相關問題時，做上述表示。

趙立堅說，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土。近來，日本右翼漁船一再非法侵入釣魚島領海活動，嚴重侵犯中國主權。」

他說，中國海警船到現場執法，是維護「主權」的正當舉措。

日本共同社報導，中國公務船繼6月23日再度「入侵」釣魚台附近日本宣稱的「領海」，是今年第15次。若包括釣魚台「鄰接區」在內，則是連續81天。

日本外務大臣林芳正今天說，已對上述情形向中國提出「嚴重抗議」，要求防止類似狀況再度發生。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國和俄羅斯海軍艦艇昨天也相繼航行通過釣魚台「鄰接區」。上一次出現這種情況是2016年6月。

外交部發言人歐江安今天上午在記者會中表示，釣魚台列嶼是台灣固有領土，不容置疑，無論各方採取任何片面主張與相關行為都無法改變其事實。政府將堅持對釣魚台列嶼的主權，堅定捍衛台灣國家主權，同時持續秉持理性和平方式處理釣魚台列嶼主權議題。（編輯：呂佳蓉）1110705