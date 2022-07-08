中國疫情爆點安徽續燒 香港日增染疫恐至6千

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（中央社台北8日電）中國官方今公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）最新染疫數統計，其中新增病例仍以這波疫情爆點安徽省佔多數，上海市與山東省則浮現加劇跡象；另香港特區估未來兩週每日新增恐達6000例。

據中國衛健委官網，7日零時至24時，共新增病例478例（包括確診與無症狀感染者），其中新增確診97例，境外移入50例，本土47例中，上海與安徽分佔17例，其餘包括內蒙古4例、福建省3例、廣東省3例、江蘇省2例與陝西省1例。

新增無症狀感染者381例，境外移入50例，本土331例中，安徽140例、江蘇省67例、山東66例、上海28例、福建14例、陝西省8例、廣東4例、廣西省2例、海南2例。

截至7日24時，中國現有確診病例870例（其中重症病例2例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬6397例，尚在醫學觀察的無症狀感染者2403例（境外移入385例）。

雖然安徽宿州市下令展開3輪大排查，並要求3日內實現社會面清零，否則將對幹部、村黨組織問責，但宿州市轄下的城鎮、也就是這波疫情的暴風眼泗縣，據澎湃新聞今天報導，安徽7日新增157例，其中147例仍集中在泗縣，佔比仍高達約94%，能否如期於3日內貫徹清零有待觀察。

上海新增45例，當地衛健委通報，已連續3天新增病例達2位數，隱隱浮現疫情升溫跡象，澎湃新聞報導，當局已下令新增33個中風險區總計達110個，高風險區則有8個，閔行區即日起至10日連3天全員核酸檢測。

至於受安徽波及的鄰省江蘇通報新增本土69例，其中確診2例集中在無錫市，無症狀感染者67例，分別是無錫32例及徐州市35例。

與江蘇交界的山東也通報新增66個無症狀感染者，是否從安徽爆發的疫情將蔓延至華北，值得關注。

星島日報今天報導，中國疫情短短一個月後捲土重來，繼江蘇和安徽後，上海和西安疫情也有升溫勢頭，而且西安和北京近期感染者所感染的病毒株均為Omicron變異株BA.5.2分支，增加重症風險。

其中西安前日起下令部分公共場所實施7天臨時管控，一些娛樂休閒場所暫停營業，餐廳也暫停內用。

儘管如此，各地卻不敢因貫徹清零而貿然執行封控。報導說，北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍告訴新加坡聯合早報，因當前經濟嚴峻，上海和西安「不會也不能」再執行大面積封控，否則對全年經濟影響太大。

至於港澳兩個行政特區，據澳門日報報導，歷經5輪的普篩，7日新增染疫數降至31例，當局說目前暫時不考慮封城，累計澳門這波疫情染疫總數達1118例。

香港網路媒體01今天報導，7日香港新增染疫數達3028例，衛生防護中心傳染病處主任張竹君預計，據過去數週的趨勢，預料未來1、2週後，新增病例可能會達到6000例，如此醫療系統將面臨沉重壓力。

據中國國家衛健委的統計，累計香港染疫總數達34萬451例（出院6萬4590例，死亡9407例）。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110708