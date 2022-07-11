河南村鎮銀行弊案爆衝突 官方稱處置方案將公布

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（中央社台北11日電）血本無歸的河南村鎮銀行儲戶昨赴鄭州維權，與警方爆發流血衝突。當局封鎖消息，但晚間全案出現新進展，當局說又逮捕一批嫌疑人，並呼籲儲戶快向當局登記，近期將公布處置方案。

3000多名河南村鎮銀行儲戶（存款人）昨天凌晨5時集結到中國人民銀行鄭州支行外抗議，當中不乏有兒童、婦女與殘疾人士，他們手持標語與橫幅維權，卻遭到警方與不明白衣人包圍，之後遭到暴力毆打與驅逐。

該案涉及人數達41.3萬人，涉及金額則可能高達近人民幣400億元（新台幣約近1780億元）。

事件引起境外媒體關注，但是當局封鎖中國境內消息，微信與微博相關訊息都遭到刪除。

昨天晚間，由河南許昌公安通報事件進一步進展。

通報稱，經許昌市公安機關「全力偵查」，進一步查明，2011年以來，以犯罪嫌疑人呂奕為首的犯罪團夥通過河南新財富集團等公司，以關聯持股、交叉持股、增資擴股、操控銀行高管等手段，實際控制禹州新民生等幾家村鎮銀行。

通報指，犯罪嫌疑人利用第3方互聯網金融平台和犯罪團夥設立的君正智達科技有限公司開發的自營平台，以及一批資金掮客進行攬儲和推銷金融產品，以虛構貸款等方式非法轉移資金，專門設立宸鈺資訊技術有限公司刪改資料、遮罩瞞報。

通報指，上述行為涉嫌多種嚴重犯罪，並且稱：「近期，公安機關又抓獲一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、凍結一批涉案資金、資產。案件偵辦工作正有序推進。」

據河南省地方金融監管局網站消息，河南銀保監局、河南省地方金融監管局有關負責人表示，為維護廣大群眾合法權益，有關部門正在加快核實4家村鎮銀行客戶資金資訊，制定處置方案，將於近期公佈。再次提醒相關客戶儘快完成登記。

不過官方的這則通報，並未提及維權儲戶被警方與不明人士暴力對待將如何處置。

中國村鎮銀行存在諸多問題，根據港媒明報報導，村鎮銀行始於2006年，原是服務於鄉村振興戰略。由於各種條件限制，村鎮銀行吸引民眾存款，多以高存款利息為誘因。

比如，存人民幣100萬元，利息可達10%等。許多儲戶因被高存款利息與銷售人員推薦所吸引，拿家中全部積蓄用來購買這些高息存款產品。

根據資料，截至2021年底，中國有1651家村鎮銀行，佔銀行業金融機構1/3，且創立一家鄉鎮級別的村鎮銀行，只用不低於100萬元的註冊資本。而民營銀行一般需要至少10億元。

報導指，銀保監會提醒，任何金融產品承諾收益超過6%就要打問號，超過8%就很危險，10%以上就要準備損失全部本金。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110711