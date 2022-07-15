中國疫情升溫 多地常態化檢酸檢測頻率剛減又加

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（中央社台北15日電）中國新一波COVID-19疫情蔓延至少19省市，為貫徹「動態清零」，多個地方不久前減少常態化核酸檢測次數，最近又拉高檢測頻率，有地方甚至鼓勵民眾舉報未參加核酸檢測的人，舉報可獲獎金。

人民日報旗下健康時報14日報導，7月起部分地區增加核酸檢測次數，例如從以往5天或7天1檢，拉高為2天或3天1檢。

浙江杭州市於6月25日起，將常態化核酸檢測從每72小時1次延長至每7天1次；但在7月10日又公布，自11日起，杭州市上城區及錢塘區等多個區域，核酸檢測回復至每72小時1次。自13日起未取得72小時內核酸採樣或檢測證明的人，不得進入以上區域公共場所及乘坐公共交通工具等。

安徽合肥市6月22日才暫停7天1次的常態化核酸檢測，7月9日又公布將區域免費核酸檢測改為5天1次，後續視情況動態調整。

江西南昌市6月2日公布，低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）間，人員（含各類學生）可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明、不再實行核酸落地檢。

當地7月11日卻又公布，在南昌市進入商場、超市、酒店、影劇院、餐廳等公共場所及乘坐公交、地鐵、網約車、出租車等，都需要48小時內核酸陰性證明。

另外，多地也收緊檢查核酸檢測證明，例如山東臨沂進出車站須憑48小時核酸檢測陰性證明。甘肅蘭州規定，7月13日時起所有離開或抵達蘭州旅客，須持24小時核酸檢測陰性證明。

健康時報又報導，今年上半年以來，中國多地對無故不參加核酸檢測者發布處罰通告，包括賦黃碼、行政拘留、納入個人誠信系統、在媒體上公開曝光等，還有地方鼓勵居民舉報未參加核酸檢測人員，分別給予舉報者獎金獎勵。

安徽天長市4月17日通報，無故不參加核酸檢測者，將計入個人誠信檔案並在其及家庭成員參軍、入學、參加工作等審查中如實反映；並指歡迎廣大居民互相監督，每輪核酸檢測結束後，提供有關未檢人員的有效線索，每例可獲獎勵人民幣2000元（約新台幣8856元）。

吉林四平市對2次以上未參加核酸檢測者，依法行政拘留10天，並處罰款500元，納入失信人員名單，在媒體上公開曝光。

江蘇江陰市對無故不參加核酸檢測者，在社會信用記錄扣分，連續5輪參與全員核酸檢測者則可獲獎勵100元。（編輯：陳沛冰/李雅雯）1110715