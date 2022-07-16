疫情反覆 中國首款國產口服藥申請上市獲受理

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（中央社台北16日電）中國官方今天公布，新增450例COVID-19本土病例，包括75例確診及375例無症狀感染者。在疫情反覆之際，首款國產口服藥物「阿茲夫定」日前申請上市並獲受理。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，15日零至24時，中國大陸各地新增75本土確診，包括甘肅31例、安徽16例、廣東15例、上海5例、海南5例、江蘇1例、河南1例、四川1例；另有54例境外移入確診。

新增的375本土無症狀感染者則以安徽最多，占了139例；另有43例境外移入無症狀感染。

截至15日24時，中國大陸現有確診1169例（其中重症1例），累計報告確診病例22萬7272例，5226人病亡。

中國各地疫情近日反彈讓官方充滿爭議的清零政策更受質疑和考驗。海南海口官方昨天舉行記者會表示，為鞏固當前疫情防控成果，全力衝刺「7天社會面清零」目標，海口4個區將於16至18日在重點區域展開3輪區域核酸檢測，力爭最短時間全面排除潛在的社會面傳播隱患。

疫情反覆之際，綜合河南日報網等陸媒報導，首款中國國產COVID-19口服藥物「阿茲夫定」（Azvudine）日前正式向國家藥品監督管理局提交治療COVID-19病毒適應症的上市申請，並已獲受理。

阿茲夫定由河南真實生物科技有限公司研發生產，是全球首個雙靶標抗愛滋創新藥，已在中國、美國等多個國家申請專利並獲授權。

據表示，作為抗病毒小分子口服藥，阿茲夫定具有廣譜抑制RNA病毒複製的作用，COVID-19病毒同屬以RNA作為遺傳物質的病毒，臨床試驗證明，該藥對COVID-19病毒有良好抑制作用。

報導說，阿茲夫定早於2020年2月就被發現可抗COVID-19病毒；同年4月經中國國家食品藥品監督管理局批准進行三期臨床試驗。

三期臨床試驗結果顯示，阿茲夫定可顯著改善臨床症狀，顯著縮短中度患者症狀改善時間，並可抑制COVID-19病毒活性，病毒清除時間為5天左右。公司測算，單療程約人民幣240元（約合新台幣1080元）。（編輯：周慧盈/沈朋達）1110716