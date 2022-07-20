環球時報評裴洛西傳訪台 絕對踩不得的高壓線

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（中央社台北20日電）環球時報社評表示，美國聯邦眾議長裴洛西若訪台灣，將是中美建交以來，美方在台灣問題上最惡劣的挑釁之一，是絕對踩不得的高壓線，如果華盛頓對此當耳邊風，將會犯下巨大歷史錯誤。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，裴洛西（Nancy Pelosi）規劃8月造訪台灣，展現對台灣的支持。這將是25年來首度有美國眾院議長訪台。

中國官媒環球時報19日以「裴洛西若去台灣，將是華盛頓的巨大歷史錯誤」為題發表社評嚴厲批評。

社評表示，如果消息屬實，裴洛西最終成行，這將是自中美建交以來，美方在台灣問題上對中國最為惡劣的挑釁之一。

評論指一中原則不存在一丁點支支吾吾、瞞天過海的空間。

文章引述中國國務委員兼國防部長魏鳳和6月在新加坡香格里拉對話會上提出的三個「絕對」，祖國統一絕對要實現；搞台獨分裂絕對沒有好下場；外部勢力干涉絕對不會得逞。並警告若有人膽敢把台灣分裂出去，一定不惜一戰、不惜代價。如果華盛頓把這些話當作耳邊風，將會犯下巨大的歷史錯誤。

文章表示，訪台是裴洛西絕對踩不得的高壓線。中方捍衛國家主權和領土完整態度堅決。中方已經要求美方不得安排裴洛西訪台，如果美國一些政客想借台灣問題撈取政治資本，他們一定會對「玩火自焚」這句中國老話有更加深刻的認識和感受。

這篇評論表示，無論裴洛西能否成行，華盛頓都必須給中方一個明確的說法，停止玩兩面和文字遊戲。其次，如果裴洛西真前往台灣，她應上中國的制裁名單，美媒曾爆料稱裴洛西的先生與中國有生意往來，一旦裴洛西上了制裁名單，其家族在中國資產應被立即凍結。

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評論最後還發出威脅指出，對中國來說，所有的選項都清晰地擺在檯面上。套在台獨勢力脖子上的繩子已經越勒越緊，裴洛西的一隻腳正踏在絞刑架的踏板上。

中國外交部發言人趙立堅19日回應，中方要求美方「不得安排裴洛西訪台」。如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110720