嚴歌苓著作芳華被中國動手腳 擬來台推出完整版

（中央社台北20日電）美籍華人作家嚴歌苓的著作「芳華」曾改編躍上大銀幕，但在中國發行時曾被當局改動惹她大怒。嚴歌苓表示，她一直想來台灣發行芳華完整版，還說打算自己辦出版社，出版所有著作的完整版。

出生於中國上海的嚴歌苓曾與中國文娛界聞人如導演張藝謀、馮小剛等，都是北京當局十分禮遇的座上賓，卻因「吹哨人」李文亮醫師辭世，撰文「瞞瞞瞞」批評中共隱瞞疫情真相，而與中國體制徹底決裂。

德國之聲專訪她，暢談不願再「捏著鼻子」和中國審查制度妥協的心路歷程。

嚴歌苓說，2020年發表「瞞瞞瞞」之後，同年底張藝謀透過友人傳話，由他執導的電影「一秒鐘」不能出現嚴歌苓的名字就可以上映。這部張藝謀的作品改編自嚴歌苓的小說「陸犯焉識」。

雖然她非常不樂意，還是勉為其難點頭促成一秒鐘沒錯過中國各家戲院的檔期，但這部影片隨後到海外放映參加國際影展，仍不見原著嚴歌苓的大名而惹毛她。

嚴歌苓說：「我說這種惡劣侵權的事情，你在中國幹我管不了你們。我也不想損害你們的經濟利益。但是你在國外不能這樣幹的呀。侵權是很大的一件事情，是一件大事，是犯罪」。

她還說，傳達所謂上級指示的人就是打個電話，他們甚至連文件，連黑字白紙都不願意出示，也不說自己姓啥名啥，就說馬上把嚴歌苓的這個名字拿掉。至於上級更是「沒有面孔，沒有名字的，沒有形狀的」。

不僅是一秒鐘，嚴歌苓回憶，之前馮小剛拍芳華也遭遇同樣的封殺，並說這本小說交由人民文學出版社發行被改掉好幾段，氣得她撂狠話寧可不付梓，最後雙方妥協微調才得以問世。

嚴歌苓表示：「所以我一直說我要到台灣去出『芳華』小說的原版，後來忙來忙去就忘了這個事情。但是我馬上要自己做一個出版社，我可以把所有的原版都自己出。你給我刪掉了多少，改了多少，我自己出」。

經歷種種與中國當局交手的不愉快，嚴歌苓否認自己是異議人士但不否認已變成維權人士，包括一秒鐘在柏林上映，她就在戲院外抗議「德國式的中國審查」。

她還撰文關注徐州鐵鍊女事件，並就此與旅美中國人民大學社會系退休副教授周孝正視訊對話，期間她附和周孝正抨擊中共領導人「習近平就是人販子」。

若干有意繼續與嚴歌苓合作的中國書商和片商，希望她能發聲明予以澄清，不過嚴歌苓回絕稱：「我說了就說了，我說了我就認賬。我不會再去聲明我是被套進去的，我不會幹這種事情」。

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因先前也有不少人批評中國出版問題，最後都斷了與中國的聯繫和關係，嚴歌苓說，她也經歷過這番的捨離抉擇，但「我覺得與其讓自己被閹割的作品留存下去，還不如就不要了」。

她表示：「我不認為中國可以一直這樣壞下去，我相信會有好的一天的。在她好的那天到來之前，我絕對不願意再為了一點自己的讀者群，或者是稿費啊什麼的再捏著鼻子那樣下去」。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110720