麥田「哥倫布發現新中國」風波接受退書 爭取重出未刪減完整版

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（中央社台北21日電）麥田出版發行「激辣中國」一書，將「大陸」一詞轉換為「中國」，出現「哥倫布發現新中國」等錯誤，引發批評。出版社今天於臉書發布訊息，除再次向作者曹雨及讀者致歉，公布退書辦法，也表示正爭取推出完整版本，復原作者創作全貌。

曹雨在麥田出版貼文底下留言：「讓作品以完整面貌示人，是我最大的期盼。編輯工作很辛苦，薪資很低，希望大家體諒」。

（圖取自facebook.com/RyeField.Cite）

曹雨先前表示，這本書在中國出版時的書名是「中國食辣史」，原稿中有兩章「辣椒與紅色革命」（講辣椒與共產黨紅色文化之瓜葛）及「大破大立」（講文化大革命時期飲食文化之破碎），被中國出版方完全刪除，未能面世，讓他憤懣不已。

麥田出版今天表示，目前正積極與曹雨及原授權的大陸出版方洽談，嘗試復原當初創作的全貌，推出完整版本，確切上市時間會盡快告知讀者。

對於已經購買「激辣中國」一書的讀者，麥田出版也表示，如果想退書及退款，購買紙本書的讀者，可將書以掛號方式寄回客服中心，並留下相關資訊及聯絡方式，由客服人員辦理退款事宜，書款及郵資全額退還。

購買電子書的讀者，可與原購買電子書平台客服中心聯繫，辦理退書與退款事宜。

不過由於聲明中，這次是以「大陸」稱呼「中國」出版方，底下留言即有網友點出「應該是原授權之『中國』出版方，該改的不改」；也有網友表示「被中國和大陸兩個詞彙嚇到有陰影了」。

另有讀者提出「建議關心基層同仁的工作狀況，然後『校對』是專業，不是讓編輯身兼多職」等意見，討論熱度不減。（編輯：屈享平）1110221