王婉諭：外公外婆沒有不見 如何稱呼是個人自由

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（中央社記者王揚宇台北16日電）時代力量立委王婉諭今天說，之前發了質詢教育部「線上國語辭典」性別歧視問題的文章後，當中的「外公外婆」引發討論，但外公外婆沒有不見，只是在網路辭典中的釋義加註，不代表未來不能用這些詞彙。

王婉諭也表示，這些討論中，不乏一些惡意攻擊言論，讓她和夥伴們看了都相當傻眼。

王婉諭長期關注性別平等議題，她11日先在臉書發文說，去年10月曾指出教育部線上國語辭典有性別歧視的問題，要求教育部改善，而教育部也回覆調整進度，包括將建立常態檢修性別平等議題內容機制。

王婉諭也說，看了幾個被調整過後的詞句，讓她覺得很棒的是，外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中都是「對媽媽的父母親」的稱謂，調整過後，加註「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」。

然而，外界質疑王婉諭把外公外婆變不見，也批評她太無聊、不做正事。

王婉諭今天在臉書發文澄清，強調外公外婆沒有不見，也說明這次的調整，是教育部在網路辭典中，將原本的釋義加註，外公外婆加註「今亦稱祖父母」，祖父母也加註解釋不只是「父親的父母親」，同時也能是「母親的父母親」，並沒有將「外公外婆」從字典中消失。

為何外公外婆會和性別平等有關，甚至涉及歧視；王婉諭分享台灣性別平等教育協會的解釋，包括「內外之分」是傳統家庭中形成男尊女卑、性別歧視的根本原因等。

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王婉諭重申，大家真的不用擔心，教育部辭典的加註補充調整會消滅外公外婆，甚至還造成社會紛亂、家庭分裂。大家想如何稱呼自己的親戚長輩，是大家的自由，只要習慣、好辨識就好。

王婉諭強調，外公外婆真的沒有從生活中消失，只是透過加註，讓性平意識與時俱進的納入解釋。透過辭典的調整，讓傳統的尊卑之分造成的「內、外」分別，能夠逐漸淡化，這對性別平等教育來說，是非常重要的一步。（編輯：林興盟）1110216