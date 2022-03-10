俄羅斯大家都唸錯 潘文忠允正視辭典與口語差異

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（中央社記者陳至中台北10日電）民主進步黨籍立委何欣純今天表示，俄羅斯的「俄」按教育部辭典要讀二聲，但官員、媒體幾乎都讀四聲。教育部長潘文忠承諾，會請國家教育研究院正視辭典內容與口語的差異。

潘文忠到立法院教育及文化委員會報告業務概況並備質詢，何欣純質詢時提到，查詢「教育部重編國語辭典修訂本」中，發現俄羅斯的「俄」要讀ㄜˊ；牛仔褲的「仔」要讀ㄗˇ；「蛤蜊」要讀ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ；「蝙蝠」要讀ㄅㄧㄢ ㄈㄨˊ，和台灣社會的口語讀音有很大差異。

何欣純表示，教育部辭典上的讀音，常被當成考試的標準，但上述詞條與日常口語差異太大，造成困擾。她說近來每天都有俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，但幾乎所有主播都把「俄」唸四聲，政府官員受訪時也都一樣。

對此，潘文忠表示，他自己也會把「俄」唸四聲。他解釋，教育部辭典編撰有其時空背景，部分詞條的應用上，與日常生活使用有差異，會請國家教育研究院正視這個問題，由專業人員討論是否要調整。

另外，教育部辭典近期修改線上辭典具性別歧視詞條，外祖父、外祖母原先解釋為「對媽媽的父母親稱謂」，調整後加註「今亦稱祖父、祖母」，引起網路正反意見討論。

何欣純表示，現代化社會的祖父母，事實上早已「不分內外」，孩子可以很自然地稱呼長輩，她贊同透過辭典慢慢改變國人的觀念，但希望教育部能多說明，不要讓外界誤會。

潘文忠重申，是採「加註」而非「取代」，沒有規定一定不能叫外祖父、外祖母，會提醒國教院清楚說明。

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中央社今年1月報導，國家教育研究院近期在網路公開徵求台灣新興詞語、流行語，列出的例子包括484、「超取」、「浪浪」等，後續將由專家審查，收錄進新編的線上辭典中。

何欣純今天質詢時也提及上述徵求新詞的活動，並藉此說明，不同世代都有不同的文化衝擊，多元社會下應挑戰「唯一標準答案」，希望教育部線上辭典的編修，要有更全盤的配套措施。（編輯：管中維）1110310