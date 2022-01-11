英特爾拒新疆產品惹怒中國 致歉後再刪涉疆文字

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（中央社北京11日綜合外電報導）美國晶片製造商英特爾（Intel）在寫給供應商的年度信函中要求他們勿使用來自新疆的勞工、產品或服務，引發中國批評。根據官網今天公布的信函，英特爾已刪除有關新疆的文字。

英特爾去年12月23日在官網公布寫給供應商的信函，內容提到，在多國政府對新疆實施限制措施後，英特爾「被要求確保供應鏈不使用任何來自新疆的勞力、貨源或服務」；之後，中國社群媒體就掀起對英特爾的批評聲浪。

英特爾上月為引發「困擾」致歉，稱公司承諾避免供應鏈使用新疆產品或服務，只是想表達遵守美國法律，並非就新疆議題聲明立場。

路透社報導，官網目前公布的信函已不見上述段落或任何提到新疆及中國的文字。信函如今提到，英特爾禁止所有供應鏈出現「任何人口走私或非自願勞動，例如強迫勞動、抵債勞動、監獄勞役、契約奴工或苦役」。

部分跨國企業一方面試圖遵守針對新疆的貿易制裁措施，一方面又要在中國這個龐大市場維持營運，因此面臨壓力。

美國指控中國在擁有眾多維吾爾族穆斯林人口的新疆大規模侵犯人權，例如實施強迫勞動。北京一再否認這類控訴。

英特爾在信函中刪除所有提及新疆的字詞，遭美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）批評。他昨天在聲明中說：「英特爾的怯懦是另一個在經濟上依賴中國的可預見結果。」

他還表示：「與其屈辱地道歉和自我審查，企業更應該把供應鏈移到不採用奴隸勞動或不實施種族滅絕的國家。」

4名美國國會議員上月提出「防止維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act），呼籲禁止進口新疆產品，盧比歐是提案人之一。美國總統拜登已於去年12月23日將這項法案簽署成法。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1110111