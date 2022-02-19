新書內容「哥倫布發現新中國」惹議 麥田出版社急下架

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（中央社記者邱祖胤台北19日電）麥田出版發行「激辣中國」一書，將「大陸」一詞轉換為「中國」，出現「哥倫布發現新中國」等錯誤，今天通知書店通路全面下架並回收重製，也向作者曹雨和讀者致上萬分歉意。

「激辣中國：從廉價到流行，辣椒的四百年中國身世漂流記」作者曹雨在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，書中所有「大陸」都被機械式替換成「中國」，但書中所有「大陸」是指continent，new continent是新大陸，Eurasia continent是歐亞大陸，south Asia sub-continent是南亞次大陸。

曹雨說，出版方改成「哥倫布發現新中國」、「南亞次中國」或「歐亞中國」，明顯是出版篡改原文後，連校對這樣基本印前工作也懶得履行，這已非「疏忽」能解釋，根本沒職業操守。

曹雨表示，這本書在中國以「中國食辣史」為名出版，原稿篇章「辣椒與紅色革命」（辣椒與共產黨紅色文化瓜葛）及「大破大立」（文化大革命時期飲食文化破碎），都被中國出版方刪除，他曾憤懣不已。本以為在言論自由的台灣能讓作品以更理想面貌問世，結果又是這種「殘樣」。

麥田出版稍早在臉書貼出「緊急通告」，書中內文在編輯校對過程中犯了嚴重疏失，將通知書店通路先全面下架並回收重製。已購書讀者，將與書店通路討論後，公布後續處理方式，再次向曹雨和所有讀者致上萬分歉意。

曹雨說，看到麥田致歉和處理措施，心裡還是挺寬慰，這件事能得到關注和處理已挺滿足，特別感謝台灣各良師益友幫忙。

曹雨1984年生於廣東廣州，2015年取得美國加州大學聖巴巴拉分校與暨南大學聯合培養歷史學博士學位，近年研究領域為華僑華人研究和飲食人類學，尤其關注食物傳播與烹飪口味和移民間聯繫。（編輯：李明宗）1110219