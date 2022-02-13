嚴歌苓成微博禁搜字 才稱「習近平就是人販子」

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（中央社記者張淑伶上海13日電）華裔美籍作家嚴歌苓日前在網路節目談到人口拐賣時，附和主持人所說的「習近平就是人販子」，還爆粗口。今天新浪微博已無法搜尋「嚴歌苓」，但網路書店上還可以買到她的書。

徐州8孩母遭拐賣還被鐵鏈鎖脖一案，引發海內外關注，嚴歌苓先前曾為徐州8孩母事件寫了一篇文章「母親啊母親」。旅美的中國人民大學社會學系退休副教授周孝正，11日在其網路節目「文明客廳」連線嚴歌苓，談中國的人口拐賣問題。

兩人談到人口拐賣和領養的體制性問題，周孝正說，中國政府是「人販子決策」，海外領養中國孩童必須付高價，說到激動處，他說「習近平就是人販子」，嚴歌苓也說：「對，習近平就是人販子，媽的。」

這段影片昨天開始在推特上流傳。今天在中國的社群平台新浪微博上，搜尋「嚴歌苓」已經找不到任何結果。收錄詞條的百度百科內，也已經搜不到「嚴歌苓」。

不過，中國的網路書店如當當網等，都還能看到並購買嚴歌苓的作品。

有分析人士告訴中央社記者，嚴歌苓的作品在中國不會立刻下架，因為那樣做「動作太大」，也容易讓網友察覺。但是這些書是否能再版，則有待觀察。

嚴歌苓是知名作家、編劇，電影劇本作品包括「天浴」、「少女小漁」、「芳華」等，小說有「陸犯焉識」等多部。（編輯：翟思嘉）1110213