前記者訪查 徐州通報後8孩母身分仍遭質疑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海13日電）徐州8孩母一案引發海內外關注，儘管官方發布了4次通報，證實是人口拐賣並將3人刑事拘留，但仍有前調查記者實際走訪後對當事人的身分存疑。

江蘇省徐州市豐縣一名生了8個孩子的母親，被丈夫用鐵鏈鎖脖，事情在1月底曝光後引起輿論高度關注。

徐州官方在2月10日第4次發布相關調查，指近日經DNA檢驗比對，認定這名被拐賣的楊姓女子是來自雲南省福貢縣的小花梅。央視新聞報導稱，楊女在1月29日送醫治療，狀況為「偏執型精神分裂症」。

前調查記者馬薩和鐵木在12日發布「尋找小花梅」一文，指他們在8日開始在雲南福貢縣訪查真相，當地已經開始了輿情控管。他們從縣政府的朋友及當地人了解到：小花梅確實是亞古村人，小花梅還有一個同母異父的妹妹，徐州警方調取了8孩母和小花梅的妹妹的DNA進行檢測對比。

但是他們將網上曝光8孩母的影片給包括小花梅的妹妹、鄰居在內的當地人看時，他們卻認為無法從照片和口音辨認出楊女就是小花梅。

小花梅是傈僳族人，但文章引述南安建村宗教科的人士指出，影片中女子的口音，不是傈僳語，也不是怒族語。

徐州官方7日第3次發布中曾說，他們「以亞古村為重點，擴大多個鄉鎮調查走訪，並發布協查通告 」，「還組織幹部比照照片、口音」。但馬薩指出，事實上亞古村就一條主街，人流也都集中在這裡，當地商店和飯店的老闆沒人知道影片中女子，也都否認有人來調查過。

而警方在取了小花梅妹妹的血液並帶走一件其母親生前的衣服後，並沒有將DNA鑒定結果告訴小花梅的家人。

在這兩名前調查記者的整個訪查過程中，唯一指認小花梅即是鐵鏈女的人，是一名醉漢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據這篇文章，小花梅確有其人，福貢縣幾個村子的拐賣事件也不少，但他們無法斷定小花梅就是徐州8孩母。他們認為，應當讓楊女說幾句傈僳語讓家人聽聽，這樣可以協助證實。

關於楊女的年齡也出現不同說法。小花梅的妹妹1988年出生，其母親生前多次表示，小花梅比妹妹大9歲，以此來看，小花梅是1979年出生，現年約43歲。不過，央視新聞在此事件的報導中，有一個鏡頭是小花梅已經被安置在醫院，床頭的病例卡雖然將病患名字打上馬賽克，末尾卻寫出「52」，意為病人52歲。（編輯：翟思嘉）1110213