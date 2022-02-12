徐州8孩案涉人口拐賣 評論：事件根源在貧窮

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（中央社台北12日電）中國徐州8孩案經官方調查後認定涉及人口拐賣。今天有大陸評論分析，貧困農村過往常見女子被欺騙、被拐賣到外地，現在經濟、建設、教育獲得改善後，這類事件發生機率會大減。

徐州8孩母親楊女被其丈夫董志民用狗鍊栓住囚禁於破屋中，1月28日經由社群平台披露後，激起憤怒輿論。

官方事後3度發聲明3度改口，終於在2月10日第4次聲明認定該案涉及人口拐賣，董志民、楊女同鄉48歲桑女和桑女丈夫時男涉案，3人被採取刑事強制措施。央視新聞報導稱，楊女在1月29日送醫治療，狀況為「偏執型精神分裂症」。

科普醫學網站丁香園旗下微信公眾號「偶爾治癒」12日發文對該案加以分析。

文章表示，楊女出身貧困偏鄉，她是許多類似境遇女子的縮影，因為追求生活條件改善，被欺騙、被拐賣到外地，其家人卻又困於經濟，缺乏資源找回失蹤家人。楊女具精神障礙患者身分，「被上鎖」顯示基本公共衛生服務系統的缺陷。

該文作者走訪楊女家鄉雲南省福貢縣亞谷村，訪談當地村民，得知楊女是怒族人，1977年生，原名叫「小花梅」，這是民族語言音譯名字。楊女父親早逝，家中經濟條件欠佳。

楊女在1994年嫁到雲南省保山市，1996年離婚後回到亞谷村，後來出現言語行為異常。楊女被帶到江蘇省治病卻音訊全無，其母和繼父困於經濟未能找人。

文章指出，早年拐賣怒江婦女的人也是本地人、本村人，只有最熟悉的人才有可能拐走語言不通的本地女子；因為貧窮，本地女子也願意被介紹到外地。現在經濟條件改善後，就沒人願意再嫁到外地。

文章稱，2020年1月瀘水、福貢、貢山3縣市交通扶貧重點建設怒江美麗公路通車，大量遊客和物流通暢使居民收入增加，改善了當地生活。

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文章提到，根據過往研究，人口拐賣與精神障礙多有相關，精神障礙患者更可能成為人口拐賣下的受害者；拐賣經歷也會導致精神健康出問題。過往可見精神障礙患者被家人用鐵鍊、鐵籠鎖起來，不僅使患者接受醫療權利受損，這也會導致病情延誤。

文章指出，楊女被囚禁一案凸顯了精神服務系統仍有缺陷，因為基本公共衛生服務介入的前提是有需求的家庭前往通報。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110212