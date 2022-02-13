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日本代表團長：返國後徹底刪除北京冬奧App

2022/2/13 22:50
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（中央社記者楊明珠東京13日專電）北京冬季奧運主辦單位要求所有參與者安裝「冬奧通」App，但這款App被指存在安全漏洞。日本冬奧代表團團長伊東秀仁今天在北京表示，已告知代表團返國後徹底刪除這個App。

日本共同社報導，為了做好COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫，北京冬季奧運主辦方要求所有參與者，包括運動員、觀眾和媒體安裝「冬奧通」（My2022）App記錄個人健康狀況，但這App被指存在安全漏洞，因此日本政府本月初呼籲日本代表團盡量少用，也鼓勵代表團從中國離境後刪除這App。

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伊東今天在北京市的冬奧主媒體中心召開記者會時表示，已告知日本代表團成員，返國後要從手機徹底刪除「冬奧通」（My2022）App。他說：「到目前為止雖沒感覺到有100%的危險，但還是要求代表團成員返國後要徹底刪除這個App。」

日本代表團的負責防疫的主管土肥美智子今天表示，核酸檢測（PCR）呈現陽性反應的一名滑冰競技教練及一名相關人士已離開隔離設施。（編輯：馮昭）1110213

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