中國審查台灣書五花八門 讀者怒：不買被閹割的書

有中國大陸民眾近期在購得的台灣出版書籍「王安石八論」等書中，發現被貼了陸方有關「一個中國」的「主權申明」貼紙，顯示書籍審查的痕跡。（讀者提供）中央社記者張淑伶北京傳真 111年7月3日

（中央社記者張淑伶北京2日電）有中國網友指出，今年在中國購買的台灣或香港書籍有更多被貼貼紙、塗改，甚至裁切現象。讀者生氣表示「被閹割的書」寧願不買，但因發現時往往超過購書7天，也無法退書。

在社群平台上，近日有越來越多讀者在社群平台上貼出自己購自台灣的書被貼上了「主權申明條」，黃色的貼紙上寫著：「本書中任何違反一個中國原則的立場和內容詞句一律不予承認」。被貼標籤的書包括林俊穎的小說「猛暑」以及王晉光的「王安石八論」等。

王安石和「一個中國原則」能有什麼關係？有網友因此認為，審查人員未必有真的看過這些書，而是「預防性貼上標籤」，表示自己盡了審查責任。

被貼貼紙對書籍審查來說是最輕微的方式，讀者覺得礙眼則撕掉貼紙即可。但是若內文被塗黑（或塗白）甚至直接裁切掉內頁，就相當於永久性破壞了。

在中國大陸，書店要販售台版書，正常管道是要透過有許可證的「圖書進出口公司」進口，有的進出口公司也會直接在網上售書平台開設自己的書店專區。

張姓讀者告訴中央社記者，她為了避免買到盜版書，於是透過當當網上的「中華商務進口圖書旗艦店」購買台版或港版書。她發現從去年12月到今年2月間購買的書中，有8本都遭不同程度的審查處理，在此之前並沒有發現這個情況。但因為她是「購書大戶」，以前買的有些書還沒看，也可能只是還沒發現有審查的痕跡。

這些書中，被貼「主權申明」貼紙的有平路的「凝脂温泉」和林海音的「兩地」。其他被塗抹內文的情況不一，像是翻譯書「她們的創作日常」在譯者介紹部分，塗抹掉其譯作「西藏的故事」；書中的「國立」、「中華民國」也常被塗掉，連只是表述出版年份的「民國」也被塗去。

傅月庵的「一心惟爾：生涯散蠹魚筆記」既有塗抹又被裁切。刮除塗層後看出是「反共救國」4個字，是作者描述其當兵抽到外島的經歷；但另一頁出現「反共救國軍」出現2次卻沒被塗到。被裁切的2頁則是在作者描述1989年作者的大學歲月之後，張小姐判斷裁切原因可能跟「1989年」是敏感年份有關。

堪稱審查「重災區」的是香港三聯書店出版的「愛‧來去‧住台灣」，作者是移居台北的港人黎慕慈。這本書除了用蓋印章的方式作「主權申明」，內容有多處被塗抹，主題涉及性、同志、夜店、台語歌、台灣街舞、移民等。此外，全書直接被裁掉了兩個章節，分別是「繁體字 文化傳承」和「台灣民主 遊行與抗爭」兩章。

張小姐說，她以為能進口的書就沒問題，「被這樣塗抹甚至撕頁，不是對讀者不負責任嗎？這樣閹割的書本，對我來說就像一團廢紙。我寧願不買，以後到港台再買。」

有販售港台書的業者表示，如果讀者看到被裁切的台版書或雜誌可以退貨，他們也會再退給圖書進出口公司。不過，以張小姐的情況來看，發現書籍被破壞往往已經超過產品鑑賞期7天，無法退貨。

書店業者認為，之所以會出現裁切頁，對圖書進出口公司來說也是「不得已」的情況，他們也許下次就不會再進口這本書了。（編輯：唐佩君）1110703

有中國大陸民眾在2021年底到2022年初購得的繁體字書中，發現比以往更多審查痕跡。這本「愛‧來去‧住台灣」被裁切了6頁，分別是「繁體字 文化傳承」和「台灣民主 遊行與抗爭」兩個章節；書中還有多處被塗抹。（讀者提供）中央社記者張淑伶北京傳真 111年7月3日