李克強：先穩就業物價 經濟增幅低一點可接受

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（中央社記者沈朋達台北20日電）中國經濟受疫情和防控影響，恐難達預期GDP增速5.5%目標。國務院總理李克強昨天說，重點是穩就業和物價，經濟增速高一點低一點都可接受；並表明將有序恢復國際客運航班。

在強調「動態清零」的強力防疫措施下，中國第2季經濟增幅為0.4%，創2年來最低。外界關注中國能否實現李克強年初在政府工作報告中提出，國內生產毛額（GDP）增幅「5.5%左右」的目標。

綜合香港經濟日報、信報報導，李克強19日出席世界經濟論壇（WEF）全球企業家視訊特別對話會時說，受新一輪COVID-19疫情等超預期因素影響，中國經濟下行壓力陡然加大，經採措施因應，第2季GDP呈現正成長，極為不易。

李克強說，中國經濟頂住壓力，站穩回升，但基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍要付出艱苦努力。中國將保持宏觀政策連續、針對性，確保經濟運行在合理區間，最重要的是穩就業穩物價，只要就業比較充分、居民收入增加、物價運行平穩，「經濟增速高一點低一點都是可以接受的」。

21世紀經濟報導19日也刊出上海財經大學校長劉元春的專訪。這名曾為中共中央政治局集體學習講課的學者表示，中國今年的經濟走勢可能呈現W型。在穩成長政策作用下，第3季GDP成長率預計在6%以上，全年GDP增幅可能在4.8%左右。

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李克強在WEF對話會上也說，中國將在確保防疫安全下，實現更加精準科學防控，持續優化簽證、檢測等防控政策，進一步有序恢復和增加國際客運航班，對外國留學生實行「應返盡返」，有序推動出境商貿和跨境務工活動。

他也重申，中國對外開放的門會越開越大；發展貿易難免有摩擦糾紛，要尋求共識、妥處分歧，維護產業鏈供應鏈安全穩定。同時，對外資企業在中國遇到的問題，有關部門和單位已建立專班機制，主動排憂解難。（編輯：邱國強）1110720