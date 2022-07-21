中國高壓清零 今年106名官員防疫不力被問責

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（中央社台北21日電）中國今年疫情多輪多地擴散，在中央高壓動態清零要求下，多地官員應對疫情被視為失職失責。陸媒統計，今年以來至少106名中國公職人員被指防控不力等被免職或處分。

中國今年2月爆發首波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，3月中旬時累計逾1萬人確診，波及全國27個省區市，金融中心上海市自3月底更封城約2個月，中央鐵腕政策下全國疫情在5月底走緩，沒想到6月陸續解封，新病毒株來勢洶洶又引起另一波疫情。

在中央高壓要求地方動態清零下，多地官員應對疫情遭到問責甚至丟官。

據中國人民日報所屬的醫藥媒體健康時報18日報導，指根據不完全統計，今年以來，中國至少106名公職人員被認為處置疫情措施不到位、失職失責等被免職或處分。

例如3月時，吉林省紀委監委通報長春市、吉林市疫情防控工作中16名黨員幹部及公職人員履職不力。4月，吉林市疫情防控工作中又有11名黨員幹部及公職人員被通報防疫不力等，合計27名黨員幹部及公職人員被處分。

另上海5月時，上海市寶山區張廟街道黨工委書記施永根，張廟街道泗塘二村振興居委會書記周東紅、主任倪傳悅等3位官員因對物資未及時發放導致腐爛浪費問題負有責任，均被免職。而在此之前，另有18名幹部因疫情工作被免職或被處分，合計21名幹部遭處分。

另外，山東青島萊西市3月發生本土聚集性疫情。山東省紀委常委會也處分17名幹部。

而河南村鎮銀行1317名維權儲戶被賦紅碼問題一事，鄭州市委政法委常務副書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部社會管控指導部部長馮獻彬遭撤銷黨內職務、政務撤職處分。另有4名幹部也因相關問題受到處分。

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中央高壓要求清零，但近期傳播力更強的變種病毒入侵，地方官員擔心烏紗帽不保全面圍毒，例如陝西西安市宣布實施「臨時性管控」，大動作引發民眾恐慌湧入火車站要離開，網友形容人山人海的景象「堪比春運」。

中共總書記習近平6月底在武漢表示，中國如果搞「集體免疫」、「躺平」，後果不堪設想。實施動態清零政策，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110721