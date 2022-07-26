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王毅將訪問中亞三國 中國外交部：深化一帶一路

2022/7/26 17:42
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（中央社台北26日電）中國外交部發言人趙立堅今天表示，中國國務委員兼外交部長王毅將訪問烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克等中亞3國，藉此深化雙方「一帶一路」合作，「構建更緊密的中國—中亞命運共同體」。

趙立堅26日下午在中國外交部例行記者會上，作上述表示。

趙立堅表示，王毅將於28至29日出席在烏茲別克召開的上海合作組織成員國外長理事會會議。在此前後，將前往烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克等3國訪問。

今年是中國與3國建交30週年，也是「上合組織憲章」簽署20週年和成員國睦鄰友好合作條約簽署15週年。

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趙立堅指出，中亞地區局勢面臨新挑戰，地區各國普遍希望同中國深化合作，王毅這次出訪將繼續深化傳統友誼，共建一帶一路合作；出訪期間，王毅將會見3國領導人，舉行3國外長會談，就雙邊關係及國際和地區問題交換意見。

趙立堅提到，王毅將出席上海合作組織外長會議等多邊活動，與其他與會成員國外長全面籌備今年上海合作組織撒馬爾罕峰會。（編輯：李雅雯/邱國強）1110726

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