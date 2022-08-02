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彭博：中國領導人指GDP成長5.5%非硬目標

2022/8/2 15:50
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（中央社台北2日電）中國經濟在「動態清零」防疫總方針下未有明顯復甦，彭博今天引述知情人士報導，中國領導人上週向政府官員表示，今年經濟成長5.5%的目標應作為一個指導，而非一定要達到的硬性目標。

報導指出，中國領導人與部長及省級官員上週開會時，作出上述表示。

報導指出，官員們被告知，是否達到5.5%經濟成長率並不會用來評核他們的表現，不達標也不會受罰，而且領導人更表示，今年達到5.5%經濟成長目標的機會很微。

該會議舉行的同一週，中共中央政治局也在7月28日舉行會議，分析研究當前經濟形勢。新華社通稿指出，會議強調要做好下半年經濟工作，保持經濟運行在合理區間，「力爭實現最好結果」，沒有提及具體的GDP目標。

報導又指出，領導人向政府官員表示，地方政府仍需為穩經濟及控制疫情而出力，但各省的經濟成長目標可以降低。

中國國務院新聞辦公室及中國國家發展和改革委員會沒有對彭博的查詢置評。

報導指出，中國此前定下今年全年經濟成長5.5%的目標，但之後經歷嚴重疫情，包括深圳及上海一度封城，近月經濟學家都警告今年中國難達到這個經濟成長目標，並預測經濟成長只有4%或以下。

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中國可說是從來沒有在經濟成長上不達標，只有1998年距離目標相差0.2百分點，而2020年爆發第一波COVID-19疫情時沒有設訂目標。

中國最近對於是否能達到經濟成長目標，似乎也鬆了口。中國國家主席習近平6月曾表示，要堅持動態清零政策，「寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害」。中國國務院總理李克強7月表示，要優先穩就業和穩物價。（編輯：陳沛冰）1110802

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