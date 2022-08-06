中國專家：中美互信墜谷底 碰撞摩擦風險正上升

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（中央社台北6日電）北京針對美國眾議院議長裴洛西訪台一事取消或暫停中美8項合作及會議。中國專家分析，兩軍多個層級的交流機制被取消，意味軍事互信降至谷底，未來兩國發生碰撞摩擦的風險正上升。

裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日訪問台灣，北京對此強烈不滿，4日中午開始在台灣周邊海域舉行為期3天的軍演，昨天又宣布取消或暫停中美8項有關軍事、氣候等領域的合作及會議。

官方環球時報5日在報導中引述多名中國政治和國際關係分析人士說，北京這次宣布的反制措施包含3個「取消」和5個「暫停」；其中3個「取消」涉及中美兩軍間的工作機制，這意味著兩軍過去數年建立的信任機制已幾乎不復存在，發生碰撞摩擦的風險正在上升。

報導引述軍事專家宋忠平表示，國防部層級、戰區層級、海上安全層級都是中美軍事交流的重要組成部分，從上到下各級機制的取消，代表中美軍事互信及中美政治關係降至谷底。

另據中國社科院美國問題研究專家呂祥表示，長時間以來，中美兩軍在地區安全事務方面保持著一定程度的溝通，但近期事實顯示，這樣的溝通並未讓美國在干涉中國內部事務上收手。

呂祥說，「此次佩（裴）洛西竄台的飛機和一系列安全保障均由美國國防部提供，美國軍方作出如此傷害中國主權和安全的行為，客觀上已使中美兩軍的交流不再有意義」。

報導並引述復旦大學美國研究中心副主任信強分析，5個「暫停」對美國的影響明顯大於中國，尤其是在氣候變化領域。當「一個中國」原則的紅線和中美關係的基礎遭到挑戰，功能性的合作已無從談起。

分析認為，隨著中美關係的惡化，未來中美間相互制裁措施可能會繼續增加。

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中國政法大學全球化與全球問題研究所副教授戚凱認為，「佩洛西竄台或許會成為中美關係進一步下滑的里程碑，但不是壓倒中美關係的最後一根稻草」，未來兩國還將繼續面對一輪又一輪的博弈。

為反制裴洛西訪台，中國外交部昨天宣布8項措施，包括：取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美非法移民遣返合作、暫停中美刑事司法協助合作、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作以及暫停中美氣候變化商談。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110806