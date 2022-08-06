共軍圍台海重要航道 學者：估不成常態免犯眾怒

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澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛6日受訪時表示，台灣海峽是全球過半航運通過的重要航道，估計共軍包圍不會成常態，以免影響供應鏈和各國經濟，反而犯眾怒。中央社記者沈朋達攝 111年8月6日

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（中央社記者沈朋達台北6日電）中國軍隊包圍台灣演訓多日，學者宋文笛說台海是全球過半航運通過的重要航道，估計共軍包圍不會成常態，以免影響各國經濟犯眾怒；但預料共軍挑戰台灣領海領空等作為將更頻繁。

學者趙建民則關注本次共軍演訓是否會讓中國對台政策出現轉變，需關注北京將提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」是否會納入更多「武統」論述。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3日結束訪台行程，中國人民解放軍4日至7日在台灣周邊舉行大規模軍事行動。即便演訓對台灣民眾生活未有太大影響，但各界也關注共軍包圍台灣是否成為常態？

共軍演訓期間，不少船隻駛進台灣港口迴避，也有多家外國航空公司取消飛台航班。華爾街日報（The Wall Street Journal）4日一則報導關注共軍對台灣的包圍是否成常態，影響台灣的半導體等產品進出口。

澳洲國立大學亞太學院講師宋文笛6日接受中央社採訪時評估，共軍常態性包圍台灣的可能性不大。

他說，由於台灣海峽是國際重要航線，粗估全球有一半的船運會通過這個區域。這也是為何北京對軍演設下明確時間，因為若繼續在此區域實施軍事行動，不只對台灣，也對各國供應鏈都有影響，反而犯眾怒。

不過許多分析都認為共軍越過台海中線，甚至接近台灣的軍事行動將成常態。宋文笛也認為未來共軍將不斷「秀肌肉」，可能更頻繁地挑戰台灣領海領空和防空識別區。

對於中國試圖藉「軍演」在台灣塑造「新常態」，宋文笛認為台灣應避免直接以軍事安全的手段反制，而是要在輿論場上著力，爭取國際社會支持，間接回應中國的作為。

中國文化大學社會科學院長趙建民則在台灣國際戰略學會6日舉辦「裴洛西訪台與呂秀蓮的兩岸和平論」座談會中，表達對中國推進「武統」的擔憂。

中國官方近年對台工作的表述，都表示優先爭取和平統一，但不承諾放棄武力。

趙建民說，一般預估中國年底將發布「新時代黨解決台灣問題的總體方略」是對統整過去的對台工作，但經此事件後，需關注總體方略的論述是否會朝「武統」方向前進。（編輯：陳沛冰）1110806