港府放寬入境檢疫措施 商界嫌不足

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（中央社記者張謙香港9日電）香港當局決定放寬海外入境人士的防疫檢疫措施，各界有些驚喜，但商界及輿論仍覺不足，認為只有香港實施自由通關，才能恢復長遠國際競爭力。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發近3年來，香港實施嚴格的入境防疫限制，至今從機場入境的海外旅客仍需要在酒店隔離檢疫7天。

此外，中國大陸也採取同樣嚴格的入境防疫限制，以致香港和大陸民眾一直未能正常往來。

在放寬對外往來上，港府的優先目標一直是爭取先恢復與大陸通關，再放寬經機場抵港人士的防疫限制。

但北京方面遲遲不放寬與香港的通關限制，大陸各地近期更不時爆發疫情，上海、海南等地先後封城或採取「靜默」舉措，顯示當地沒有改變嚴格的防疫措施，與全球各國日趨開放的防疫態度格格不入。

近半年來，香港輿論出現不少批評港府緊隨大陸防疫做法的聲音，並指不少國際投資者已因香港過度防疫而離港，部分人搬到採取寬鬆防疫政策的新加坡。

不少批評指出，緊隨大陸的防疫政策已令香港這個國際城市成為「孤島」。

在民間對防疫措施日漸不滿的情況下，早前傳出港府有意先行放寬海外來港人士的防疫要求，行政長官李家超昨天終於宣布這項放寬措施。

按照這項「3+4」措施，自12日起，經機場抵港的海外人士在酒店的強制隔離檢疫時間由7天改為3天，其餘4天居家或自行到其他酒店隔離，期間可以外出，比如上班或乘搭公車，只是不能到餐廳、酒吧及大部分娛樂場所。

此前輿論普遍猜測港府的放寬措施為「4+3」或「5+2」，但結果是「3+4」，比預期的更寬鬆，因此贏得一些掌聲。

不過，商界和輿論讚揚之餘，卻仍嫌不足，其中香港經濟日報在社評中指出，當前全球普遍已取消所有檢疫要求，香港要力爭盡早自由通關，才能恢復長遠國際競爭力。

社評表示，正如香港總商會和德國商會指出，只有當外國人來港時不用檢疫，也不需要再害怕確診後要集中隔離，香港的營商和旅遊景氣始能真正受惠。

星島日報在一篇分析文章中指出，這次「驚喜」為李家超帶來一片掌聲，但隨即有外國商會要求政府提出免檢疫通關路綫圖。

文章引述商界人士、行政會議員成員林健鋒說，對跨國企業高層而言，隔離政策始終是一大考慮，特別是已有很多地方採取「零隔離」措施，甚至上街也不用戴口罩。

他說，海外人士選擇去一個地方，會比較上述因素，因為不論時間或金錢，都是重要成本。

明報在報導中也指出，多個商會在歡迎港府「3+4」措施之餘，也期望當局實施免檢疫政策；香港英國商會就認為，新措施未必能令旅遊及商界受惠。

報導引述中華總商會副會長陳仲尼說，不相信新措施對外商有吸引力。

據報導，香港美國商會主席何祖彥（Joseph Armas）歡迎新方案，但仍希望政府最終實施免檢疫或家居檢疫方案，作為香港與世界恢復聯繫的誘因，並吸引海外投資者。

香港英商會行政董事戴林瀚（David Graham）認為，全面解除檢疫限制對香港經濟和商業前景至為重要，否則新方案還是無助商務及旅遊業。（編輯：周慧盈）1110809