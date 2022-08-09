共軍持續在台周邊軍演 實施聯合封控演習
2022/8/9 13:20（8/9 13:41 更新）
共軍東部戰區9日宣布，繼續在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓。（圖取自weibo.com/7483054836）
（中央社台北9日電）共軍東部戰區今天宣布，繼續在台灣周邊軍演，進行聯合封控與聯合保障行動。從4日開始，根據東部戰區釋出的訊息，共軍每天的軍演側重點都不同。
據官媒央視軍事消息，共軍東部戰區稍早宣布，繼續在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓。
8月9日，中國人民解放軍東部戰區，繼續在台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓，重點組織「聯合封控」和「聯合保障」行動。
北京不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，宣布於8月4日至7日圍台軍演；之後又透過官媒表示軍演將常態化。
從8月4日開始的軍演項目均不同。
4日的側重點為「精確打擊」、「區域拒止能力」與「遠程火力實彈射擊訓練」等。
5日重點為「制空作戰」，包含支援掩護、空中打擊、偵查預防等實戰化演訓。
6日為「對陸打擊」、「對海突擊」。
7日重點為檢驗「聯合火力對地打擊」和「遠距離空中打擊能力」。
8日重點組織「聯合反潛」和「對海突擊行動」。（編輯：呂佳蓉/曹宇帆）1110809
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