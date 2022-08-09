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疫情暫停近5個月 上海培訓機構恢復實體活動

2022/8/9 19:41
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（中央社台北9日電）上海方面今天宣布，校外培訓機構在做好疫情防控等工作下，可恢復實體的培訓課程服務。這些補教業者暫停實體活動已經長達近5個月。

根據微信公眾號「上海市培訓協會」今天發布的公告，上海正推進培訓機構恢復線下（實體）培訓服務的相關工作。這些機構在恢復實體培訓服務前，應當落實主體責任，做好疫情防控、消防安全、資金監管等方面工作。

為了防控COVID-19疫情，上海市從3月28日起分兩批進入全市封控，直到6月初才解封。梳理公開資料，青淵、寶山、閔行等區從3月11、12日起就暫停所有實體培訓活動，迄今已接近5個月。

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2021年7月24日，中國官方發布「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，簡稱「雙減」政策，除規定義務教育階段學科類課程不得在週末、寒暑假等節假日組織補習，對業者的發展也有許多限制，要求企業的部分業務要轉型為非營利。

這項政策的目標是要減輕學生過重的學業負擔和家庭教育支出，但激進的規定也讓許多校外培訓業者關閉或裁員、縮減規模。2022年中國各地疫情此起彼伏，官方堅持動態清零的防疫政策，再為校外培訓機構的經營帶來變數。（編輯：張淑伶/邱國強）1110809

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