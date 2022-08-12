中國清零加速外資出走 廣東民營企業紛紛收攤

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（中央社台北12日電）自由亞洲電台（RFA）11日報導，因疫情導致中國華南地區大量民企8月底前結束營業，像是東莞一家港資玩具廠定於本月中旬遣散員工拉下鐵門，也有塑膠電子廠宣布只做到31日就熄燈。

繼東莞的庫珀電子公司上個月中旬宣佈停產，同樣在東莞歷時逾30年的玩具工廠凱山玩具公司也宣佈到此為止，接著精勵塑膠電子有限公司則通告，因營運轉型將裁員並收傘。

凱山則指出，因疫情影響訂單與獲利驟減，以致連按月發薪給員工都捉襟見肘，不得已決定19日關門走人並遣散員工。

此外，東莞捷盈精密五金製品公司則決定於8月31日畫下句點，並說從5今年月開始，訂單突然急劇萎縮，經營困難萬般無奈才拍板不再苦撐。

但就算不收攤，勉力維持的廠商景況也猶如風中殘燭。7月29日，惠州市萬之聲新能源科技有限公司宣佈放假5天，還有另家公司宣佈自7月30日起，放假至明年2月10日農曆年後。

往昔中國因人口紅利吸引外資進駐，但近年因業者在當地的經營成本不斷增加，紛紛轉向越南、柬埔寨等東南亞國投資設廠，加上中國堅持清零防疫，促使廠商加速外移，以致民企訂單銳減而無以為繼。

RFA訪問財經評論人士蔡慎坤指出，中國東莞鼎盛時期堪稱全球最大的製造業基地，甚至保持GDP連續高增長達30年，但隨著產業鏈的外移與外資走人，現在東莞優質產業已經不多，東莞空心化的問題越來越嚴重。

雖然中國國務院屢屢宣稱大力支持民企和中小企業，但RFA報導說，財經人士關敏分析，疫情爆發至今邁入第3年，當局根本沒提供民企政策優惠和財政支持，也是導致這些企業關閉的原因之一。

他說，其實當局的盤算更希望國企取代民企，可說這是國進民退的大好機會，畢竟民企有這麼好的技術和設備，如此即可順勢併入國營企業，「10幾年前，我就談過這個問題，按照當時的跡象，我就說20年之內，中國就剩下大型國企」。

另據香港「南華早報」（SCMP）6月18日報導，中國華南珠江三角洲流域是出口製造業重鎮，卻因當地企業面臨國際訂單銳減與疫情衝擊而爆發裁員潮，暴露中國經濟陷入衰退的隱憂。

報導說，熟悉內情的消息來源透露，由於嚴格的防疫清零導致供應鏈中斷；本土與歐美市場需求銳減；大批海外訂單轉向東南亞，珠三角爆裁員潮，從製鞋、電子至成衣業，都面臨罕見的營運壓力。

當前製造業重鎮東莞陷入困境，對於中國經濟可能會造成更廣泛的衝擊，因商業部門統計，中國非農業就業人口約5億3000萬人，其中出口產業的就業人口占比略高於1/3達1億8000萬人。

而出口動能趨緩，將加劇因嚴格防疫封控而導致的就業壓力，據中國國家統計局指出，若不計入移工2億9000萬人，中國5月都市失業率達5.9%，比4月略降，當時創下2020年3月以來的新高達6.1%。

而在16至24歲的就業人口中，5月失業率持續攀升，高達18.4%。

北京大學的學者也示警，因當前中國實施清零防疫政策，中國的失業率可能會達到相似於2020年的規模，估計屆時勞工失業率將高達12%。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110812