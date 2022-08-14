魯西迪與貝嶺案 出版自由國際論壇譴責仇恨暴力

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（中央社台北14日電）針對近期英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）與美籍華裔作家貝嶺先後遭到暴力攻擊，出版自由國際論壇等團體發表「共同聲明」，表示絕不向仇恨暴力屈服。

出版自由國際論壇在其臉書發表「共同聲明：我們絕不向仇恨暴力屈服」一文，對兩件事件表達憤怒與悲痛。

這份聲明是由獨立中文作家筆會、出版自由國際論壇、中國地下文學流亡文學文獻館共同屬名。而根據官網介紹，獨立中文作家筆會現已更名自由中文作家筆會。

魯西迪是「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）的作者，也因為創作此書惹怒伊朗，長期面臨死亡威脅。有些穆斯林認為該書褻瀆先知穆罕默德。這本書於1988年出版，陸續在許多穆斯林人口眾多的國家被禁。

魯西迪12日在紐約州準備演講時遭遇攻擊，頸部受到刺傷。

貝嶺則是台灣永久居民，2000年他因印行「傾向」文學人文雜誌在北京入獄，之後以流亡獲釋，成為美國公民。

貝嶺7月26日與數名美國耶魯大學學生在新店區家中聚會時，遭到鄰居毆打造成肋骨斷裂。貝嶺之後受訪時表示，如果不是為了保護學生，他不會被打，看見學生安全了，也就放心了。

出版自由國際論壇等3民間團體發布的聲明指出，這兩起分別發生在民主社會的美國與台灣的暴力襲擊事件，是對自由與生命的直接攻擊。

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聲明說，這些令人髮指的仇恨暴力說明了人類個體與人類文明在自由與民主體制下的東西方民主社會持續承受著挑戰。呼籲民主社會中的個人、民選代表與團體發聲譴責這兩起針對作家的仇恨暴力事件，並且關注兩案的進展與結果。

出版自由國際論壇亦稱為「銅鑼灣書店論壇」，由已故詩人孟浪、台灣唐山書店老板陳隆昊及流亡作家貝嶺代表相關團體與前台灣民主基金會執行長徐斯儉探討研議的構想。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110814