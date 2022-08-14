魯西迪遇刺 杜魯道：不該有人因所寫內容遭傷害

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（中央社渥太華/布魯塞爾/倫敦13日綜合外電報導）遭人刺傷的英美雙籍作家魯西迪已拿下呼吸器且能講話。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾強烈譴責攻擊；加拿大總理杜魯道強調，不該有人因寫過什麼而遭傷害。

路透社報導，在印度出生的魯西迪（Salman Rushdie）因撰寫的小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）被穆斯林認為內容褻瀆神明，遭伊朗下達追殺令，為避殺身之禍而躲藏多年，他12日在美國紐約州演講時在台上遭遇攻擊，頸部與身體受到刺傷，經過數小時手術搶救後，原本還須靠呼吸器維生而且無法說話。

英國廣播公司新聞網（BBC News）今天報導，遇刺一天後，魯西迪已拿下呼吸器而且能夠講話了。

杜魯道（Justin Trudeau）今天在推特（Twitter）帳號推文說：「不應該有任何人因為寫過什麼而遭受威脅或傷害。我希望他儘快康復。」

波瑞爾（Josep Borrell）也推文說：「國際齊心反對這種侵犯基本權利和自由的犯罪行徑，才是通向更好也更和平世界的唯一途徑。」

針對這起攻擊，伊朗政府沒有任何回應，但是多家立場強硬報紙對行刺的24歲男子馬塔（Hadi Matar）予以讚揚。

英國新首相兩位候選人中的前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）表示，在伊朗議題上，魯西迪（Salman Rushdie）12日所受攻擊應被視為對西方的警示。

「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）報導，蘇納克說：「應該將對沙爾曼．魯西迪殘忍行刺視為對西方敲響警鐘，伊朗對此一攻擊的反應加強了禁止伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的理由。」IRGC掌控伊朗精英武裝和情報部隊。

蘇納克提到伊朗和西方為恢復核子協議而進行時斷時續的談判說：「急切地需要新的、增強的協議，以及更強硬的制裁，而如果無法獲致結果，我們就得開始仔細考慮『聯合全面行動方案』（JCPOA）是否已經走進死胡同？」伊朗2015年與列強簽署JCPOA，德黑蘭抑制核計畫以換取解除大部分經濟制裁。

蘇納克說：「伊朗情勢極為嚴重，但要對抗俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），我們就不能一心二用。」

民調顯示，蘇納克競逐首相大位的支持度嚴重落後外交大臣特拉斯（Liz Truss）。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110814