經紀人：魯西迪病情好轉 已經可以說話
2022/8/14 13:34（8/14 13:41 更新）
英美作家魯西迪（前）因小說惹怒伊朗，多年來一直在躲避「追殺令」，12日在紐約州演說時遇刺。（圖取自facebook.com/rushdie）
（中央社賓州伊利13日綜合外電報導）因著作惹怒伊朗、數十年來都在躲避「追殺令」的英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）昨天遭一名男子持刀刺殺，經紀人今天表示，魯西迪病情好轉，現在已可說話了。
另一方面，涉嫌刺殺他的24歲男子馬塔（Hadi Matar）遭控蓄意謀殺，且不得交保。
魯西迪昨天受邀於紐約州演講時，馬塔衝上台朝他刺了約10刀。魯西迪隨後被以直升機送醫，接受緊急手術。
魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）稍早表示，魯西迪仍需仰賴人工呼吸器，且有可能失去一眼，但魏利今天對「紐約時報」表示，魯西迪已經開始說話，病情好轉。
凶嫌馬塔今天在庭審中拒絕就蓄意謀殺和攻擊指控認罪，檢察官則稱其行動屬於「預謀」犯罪法官隨後下令收押馬塔，不得保釋。
根據黎巴嫩官員，馬塔在美國出生，但家人似乎來自黎巴嫩南部雅隆村（Yaroun）。法新社記者造訪雅隆村，村民表示，馬塔的父母已經離婚，父親目前仍住在當地。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110814
延伸閱讀魔鬼詩篇作者魯西迪遇刺 拜登聲援捍衛言論自由刺殺魔鬼詩篇作者魯西迪 凶嫌首度出庭拒認罪魯西迪躲追殺令33年遇刺 伊朗保守派媒體叫好魔鬼詩篇作者魯西迪紐約演說遇刺 可能喪失一眼大家都想看「魔鬼詩篇」 魯西迪作品關注度大增
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。