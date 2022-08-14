更多編輯台推薦新聞：
台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍
生活

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

經紀人：魯西迪病情好轉 已經可以說話

2022/8/14 13:34（8/14 13:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英美作家魯西迪（前）因小說惹怒伊朗，多年來一直在躲避「追殺令」，12日在紐約州演說時遇刺。（圖取自facebook.com/rushdie）
英美作家魯西迪（前）因小說惹怒伊朗，多年來一直在躲避「追殺令」，12日在紐約州演說時遇刺。（圖取自facebook.com/rushdie）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社賓州伊利13日綜合外電報導）因著作惹怒伊朗、數十年來都在躲避「追殺令」的英美雙籍作家魯西迪（Salman Rushdie）昨天遭一名男子持刀刺殺，經紀人今天表示，魯西迪病情好轉，現在已可說話了。

另一方面，涉嫌刺殺他的24歲男子馬塔（Hadi Matar）遭控蓄意謀殺，且不得交保。

魯西迪昨天受邀於紐約州演講時，馬塔衝上台朝他刺了約10刀。魯西迪隨後被以直升機送醫，接受緊急手術。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）稍早表示，魯西迪仍需仰賴人工呼吸器，且有可能失去一眼，但魏利今天對「紐約時報」表示，魯西迪已經開始說話，病情好轉。

凶嫌馬塔今天在庭審中拒絕就蓄意謀殺和攻擊指控認罪，檢察官則稱其行動屬於「預謀」犯罪法官隨後下令收押馬塔，不得保釋。

根據黎巴嫩官員，馬塔在美國出生，但家人似乎來自黎巴嫩南部雅隆村（Yaroun）。法新社記者造訪雅隆村，村民表示，馬塔的父母已經離婚，父親目前仍住在當地。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110814

延伸閱讀
魔鬼詩篇作者魯西迪遇刺 拜登聲援捍衛言論自由刺殺魔鬼詩篇作者魯西迪 凶嫌首度出庭拒認罪魯西迪躲追殺令33年遇刺 伊朗保守派媒體叫好魔鬼詩篇作者魯西迪紐約演說遇刺 可能喪失一眼大家都想看「魔鬼詩篇」 魯西迪作品關注度大增
馬塔
印度嫁妝習俗難根除 遭家暴三姊妹攜子命喪井底
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族