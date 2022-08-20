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中國女穿和服後續 警方歸還衣物表達關心

2022/8/20 12:54
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（中央社台北20日電）一名中國女子穿和服在蘇州市拍照，被警方以涉嫌尋釁滋事為由帶走，沒收女子的衣服與鞋襪，引發執法過當爭議。現警方已將衣物歸還，並對當事人表示關心。

化名為小亞的中國女子10日與友人在蘇州有日式場景氛圍的淮河街買章魚燒時，輔警突然上前盤問，原因是小亞身著和服。

警方將小亞與友人帶到派出所，質疑小亞穿和服的打扮是「煽動民族仇恨」，並要她寫500字的反思文「我知道穿日式服裝上街是很危險的行為」，強迫她脫下和服、襪子與木底人字拖。

小亞在網路微博平台上敘述事件發生的經過，引發輿論譁然，事件正反立場都有。輿論發酵後，小亞還一度在網上「為傷害民族情感」道歉。

根據北京青年報昨天晚間報導，最新消息是，蘇州警方已將衣物歸還給小亞家人。

報導指出，19日下午5點，蘇州市高新區獅山派出所警方上門找到小亞的家人，雙方交談後，警方將之前沒收的小亞的衣服和鞋襪歸還給其家人，並對小亞表示了關心。

不過，依據報導，警方未因其執法過當而向小亞道歉，或有任何懲處。

現在尚未有小亞本人的回應，本人的微博帳號「是影子不是本人」所有貼文均被刪除，僅留下空白介面。

有網友批評，在街上穿漢服就沒事，穿和服就「尋釁滋事」，中國的警察行事太欠缺法治而更多是訴諸道德情緒，感嘆中國容不下一件和服。

不過，在中國微博平台不乏有「愛國網友」支持警方，反而認為事件是「內奸外敵的認知作戰」。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110820

小亞
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