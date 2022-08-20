專業移民來台港人嘆定居關卡增 落戶夢碎再移民

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Ticky去年透過專業移民與丈夫來台，一直以為可以在台落地生根，更買車代步，可惜現在無法達到考取台灣專業證照的門檻，定居夢碎。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年8月20日

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（中央社記者陳沛冰台北20日電）近期不少透過專業移民來台港人指定居門欖突然提高，申請時才被告知要在台灣考取專業證照或有相關工作經驗，卻因學歷不符合要求被拒絕考試。有港人落戶台灣夢碎惟有二次移民。

在台灣過了一年半自由自在生活的Ticky，正準備10月二次移民加拿大。她說：「其實不捨得離開台灣。」

Ticky在香港任職註冊護士30多年，去年3月透過專業移民與丈夫來台，住滿一年後，今年3月申請定居。

她向中央社說，今年5月港人移民圈子傳出，移民署要求以專業移民來台的港人，申請定居時要提交台灣相關專業證照或在台相關專業工作證明。

她說，當時以為是台灣當局的新規定，不影響像她已在台居留的港人，對自己在台灣落地生根仍充滿希望。她2位護士朋友去年10月申請定居，今年2月獲批，過程中沒有上述要求。

但Ticky7月收到移民署發出的信件，指「請補111年7月至112年6月之相關專業考試及格證書或從事與專業相關之工作證明」，以及在台營生計畫。

Ticky說，她在香港護士學校畢業的學歷及實習時數，不符合台灣考試資格，沒有證照下無法找到工作。她在台灣曾修讀陪月課程，卻因沒身分證而不獲聘用。

Ticky說：「任何地方都需要保障專業水平，要重新考牌（證照）沒問題，但當初申請移民時沒有這項規定。我們不是不想考試，但政府沒有任何協助，例如銜接學歷或考試資格，我們根本沒辦法達到政府的要求，現在就像將責任推在我們身上。」

Ticky又說：「政府有權修改移民條件，但是否不應該影響已來了（台灣）的人？」

去年10月Ticky的女兒移民加拿大，曾希望Ticky與丈夫到加拿大一起生活。Ticky說：「當時已在台灣居住了半年，很開心，我們不是在大陸出生，又沒有在香港宣誓（效忠基本法），一直相信可以定居，所以決定留下來。」

Ticky說，台灣移民政策經常改變，之前因國安問題要對定居申請人進行聯審，現在突然又增加另一重關卡，不知道何時政策又會收緊，她已沒有信心可以在台灣落地生根。

「心情是難受，但也要面對現實」，Ticky說，她與丈夫不會回香港居住，已決定到加拿大與女兒團聚。

建築師Polly（化名）申請定居也障礙重重，影響長期生活規劃。

Polly去年7月以專業移民來台，為了加深認識台灣建築業，去年11月報考建築師證照，考試前特別報讀補習班。

台灣建築師考試合格率近年只有約5%至7%，Polly考試也不合格，準備今年再報考。空餘時間她到孤兒院及社區中心做志工，希望更融入台灣社會。

Polly向中央社說，自從今年5月底港人移民圈子傳出，申請定居要有證照或工作的消息，她不敢怠慢積極找工作，終獲得一間建築公司聘用。

7月Polly在台居住滿一年後申請定居，移民署承辦人才口頭告知，必須要有台灣相關專業證照或相關專業工作6個月才安排聯審。她現在要到明年2月工作滿6個月後才能提交補件，不知要等候多久才能聯審。

Polly說，雖然自己較幸運可以找到工作，但沒有減少她的焦慮及不安，「台灣政策經常變，明年會不會又有新要求？」

Polly說：「離開香港就是希望以台灣為第二個家，在台灣安身立命，但現在沒有安全感，難有長期規劃，不敢買車買樓，連租屋都不知應租多久，無法安定下來。」

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目前唯一令Polly開心的，是與同事相處融洽，她笑言需要惡補台語，因為很多時開會同事說台語，她一句也聽不懂。近日有同事跟她說，希望她繼續留下來工作，她無奈回應：「並不是我可以決定。」

陸委會回覆中央社表示，有關港人以專業技術能力申請定居，主管機關要求說明是否已考取台灣相關專業執照或已在台從事相關專業工作之情形，以及在台之營生方式等，旨在希望專業人士倘獲定居許可後，都能夠在台灣貢獻所長、安居樂業，但並未要求一定要考取相同執照及要從事相關工作須超過6個月，始能通過定居審查。（編輯：曹宇帆）1110820