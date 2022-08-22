港媒：港府擬設特殊通道讓港生北上入學

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（中央社記者張謙香港22日電）由於中國大陸至今仍然採取嚴格的入境防疫限制，大批到大陸升讀大學的香港學生可能未能如期報到，心急如焚。據報導，香港政府和大陸當局初步同意為他們安排特殊入境通道。

綜合本地媒體報導，大陸9月開學的日子即將到來，但受疫情影響，大陸限制每日的入境人數，不少即將入讀大陸大學的香港學生或未能趕及大學的註冊日。

立法會議員郭玲麗向媒體說，近月接獲不少香港學生求助，指未能抽中檢疫配額或預訂航班，未能趕在開學前到錄取大學報到，期望政府能夠採取相關措施，協助他們到大陸。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，大陸和香港之間幾乎關閉了所有通道，兩地民眾只能有限度往來，並有配額限制。

早前大陸方面把從香港入境深圳的每日配額增至2000個，但目前仍是一位難求。

隨著大陸各大學的入學註冊日臨近，最近一週，不少香港學生透過不同管道反映未能入境大陸，引起各界關注，有輿論強烈要求港府協助他們解決問題。

另據星島日報報導，港府與大陸有關部門經商討後，原則上同意為有需要的學生設立特殊通道，但現階段未能公布詳情。

報導引述消息指出，由於學生就讀的大學遍及大陸不同省份，港府最終或會採用包機方式接送學生到大陸，而並非經深圳口岸通關。

另據郭玲麗說，今年有4890名香港學生報讀大陸120多所大學，她已經去信北京中央政府，希望大陸相關部門能在保留學籍上行使酌情權，豁免註冊日期，讓學生保留學位。（編輯：陳沛冰）1110822