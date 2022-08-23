疫情下開學在即 中港緊急安排港生赴中國就學

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（中央社記者張謙香港23日電）中國大陸和香港相關部門為了讓香港學生在疫情下，趕往中國大陸各大學註冊入學，聯手採取一些特殊安排，包括把港生納入「人文關懷」通道，以特殊名義前往中國大陸。

香港教育局長蔡若蓮今天在記者會上表示，他們已就港生無法到中國大陸的問題聯繫了北京中央政府，港澳事務辦公室已成立了工作組，與教育部等部門溝通，協調解決問題。

她說，廣東省已決定把港生納入「人文關懷」通道，在這個名義下，港生不必與其他港人一樣，需要爭搶每天2000人的入境配額。

此外，兩地也會增加從香港前往中國大陸各城市的航班，並允許港生優先訂票。

蔡若蓮並說，港府已與澳門政府協商，如果有需要，港生可先到澳門接受隔離，再經拱北口岸或機場前往中國大陸。

中國大陸各大學將於9月陸續開學。據統計，今年有4000多名港生將前往入學，同時還有大批已入學的學生需要返回上課。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，中港兩地尚未恢復正常通關。港人進入深圳每天只有2000個名額，許多學生近來向立法會議員求助，表示未能搶到名額，心急如焚。

為方便特定群組經深圳入境，廣東當局設立了「人文關懷」通道，名額沒有上限，但只有8類人士可申請，先前不包括到中國大陸讀書的學生。

另外，蔡若蓮說，港生在中國大陸讀書的地點分布很廣，不宜以包機接送。（編輯：邱國強）1110823