中國國務院對19省區大督查 穩經濟為重點

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（中央社台北23日電）中國國務院今天宣布將派出19個督查組，對廣東、上海、新疆等19個省級行政區展開大督查，重點則是就業、金融、外貿、外資、投資、預期等「六穩」工作，有無落實「穩經濟一攬子政策」。

中國國務院這項督查的宗旨雖提及「疫情要穩住」，但督查的重點仍放在「穩經濟」上。其中包括，將核查各地有無落實最新版本的COVID-19防疫方案措施、防止「層層加碼」等情況。

新華社報導，這項大督查旨在確保各地深入貫徹中央決策部署，全面落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」要求，推動中央經濟工作會議和「政府工作報告」各項任務及「穩經濟一攬子政策」措施落實，保持經濟運行在合理區間。

中國國務院將派員督查的19個省區為山西、內蒙古、黑龍江、上海、江蘇、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、新疆，另含新疆生產建設兵團。

根據報導，國務院19個督查組工作將圍繞「做好六穩」（穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期）工作，「落實六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）任務。

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同時，督查組還將聚焦穩增長、穩市場主體、穩就業保民生、保產業鏈供應鏈穩定、深化「放管服」改革優化營商環境等項目，開展督查。

報導指出，中國國務院督查組也將對2021年度中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改、保障糧食和能源安全、一些地方「三公」經費不減反增、全面推進鄉村振興，以及落實最新版本的防疫方案措施、防止層層加碼等情況進行核查，推動解決政策措施落實的「堵點、痛點」。（編輯：邱國強/吳柏緯）1110823